Influencer rompe internet por su increíble parecido a Jennifer López, aseguran que "es la verdadera"

Gracias al internet y a la gran cantidad de usuarios que hay en las redes sociales es posible encontrar a algunas personas "comunes" que destacan por su gran parecido con algunas celebridades. Una vez que algún internauta descubre sus fotografías sus rostros comienzan a hacerse virales y en cuestión de horas sus historias trascienden la red y atraen la atención de los curiosos.

Así ocurrió con una influencer de origen dominicano que ha sorprendido a miles por su enorme parecido con Jennifer López, así como por su espectacular físico, el cual presume desde su cuenta de Instagram. Es en esta red social en donde comparte de manera frecuente fotografías y videos en los que se le ve tomar el sol en la playa o caminar por las calles de Nueva York, mientras atrae las miradas de las personas.

La influencer se ha vuelto viral en internet. FOTO: Instagram

Eve arrasa en internet por su gran parecido a la "Diva del Bronx"

Se trata de "Eve", una joven creadora de contenido y que se ha dado a conocer en internet, además de sus publicaciones enfocadas en la belleza y el maquillaje, por su gran parecido con la "Diva del Bronx", algo que no pudo pasar desapercibido para sus más de 110 mil seguidores que admiran y reconocen su trabajo, y quienes no dudan en halagarla también por su belleza y gran parecido con J Lo.

Sus pronunciados pómulos y sus labios carnosos la asemejan a la famosa artista. FOTO: Instagram

La joven aprovecha las redes sociales para comercializar sus productos, sin embargo, su aspecto físico es el que la ha vuelto famosa en internet, en donde suelen confundirla con la propia cantante estadounidense. Muchos de sus seguidores incluso le aseguran que se parece más a Jennifer López que la propia J Lo, mientras que otros la consideran su gemela perdida.

Y es que el parecido entre ambas es sorprendente y de esta manera el rostro de Eve se ha viralizado en internet, en donde roba las miradas de miles de internautas. La influencer suele compartir en su cuenta de Instagram de manera frecuente contenido de moda y maquillaje, con lo que destaca sus pronunciados pómulos y sus labios carnosos que la asemejan a la famosa artista.

Eve ha realizado varios reels en donde recrea los icónicos vestuarios de la "Diva del Bronx". FOTO: Instagram





Además, con el maquillaje también destaca sus ojos y parecería que se caracteriza de la estrella internacional, ya que también ha realizado varios reels en donde recrea los icónicos vestuarios de la también esposa de Ben Affleck. Así lo hizo con el look de "Jenny from the block", en donde se le ve con una gorra blanca y maquillaje verde claro.

"Esta es la verdadera Jennifer López, la otra no lo es"; "Es la verdadera J Lo"; "Tú te pareces más a Jenny la del barrio que Jenny la del barrio"; "¿Jennifer eres tú?"; "Incluso sin maquillaje luces como ella" y "Eres preciosa", han sido solo algunos de los comentarios que han compartido sus seguidores en las diversas publicaciones que realiza la influencer.

La joven cuenta con más de 110 mil seguidores en su cuenta de Instagram, quienes admiran y reconocen su trabajo. FOTO: Especial

