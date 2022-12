Grettell Valdez narra los crudos detalles del cáncer que casi la deja sin un dedo

Durante el show "más rosa" de Internet, Gettell Valdez rompió al narrar los angustiantes momentos que pasó cuando le detectaron cáncer en uno de sus dedos. El pulgar de lado izquierdo de su mano se vio afectado por una manicura que desconoce exactamente en qué lugar pudo haber "pescado" el virus. El momento crucial y en el que soltó las lagrimas en pleno programa, fue cuando se acordó de que esta enfermedad, de expandirse y por ende prolongar la lucha... podría alejarla de su hijo. Recordemos que la actriz tiene un único descendiente con su excónyuge el conductor y actor de televisión, Patricio Borghetti, el preadolescente de 14 años, Santino Borghetti, con quien siempre presume en redes sociales, llevarse muy bien.

Al programa asistieron Rossana Nájera, Claudia Álvarez y Grettell Valdez. FOTO: Canal de YouTube Pinky Promise

¿Qué pasó durante la charla?

El programa completo de la edición número 16 de la cuarta temporada, dura más de dos horas, y lo puedes observar en el canal de YouTube de forma gratuitia en el siguiente link. Sin embargo, el momento crucial del que nosotros hablamos empieza a partir del minuto 28:45, donde las actrices tocan junto con la conductora el tema de la terapia y cómo es que las ayudó a salir adelante con sus problemas emocionales."Para mí este año entre pandemia, me dio hace cinco años cáncer en el dedo, me regresa, me divorcio. Fue un año muy complicado.", puntualizó la actriz.

"Lo más fuerte y que me asustó muchísimo fue lo de cáncer en el dedo, que gracias a Dios ya estoy libre, ya esta todo perfecto, ya supimos qué era, porque no sabíamos con exactitud qué tenía. Al final era un virus que mutaba a cáncer y por eso es que se me había repetido otra vez.", aclaró Grettell Valdez.

A partir de ahí, la conductora Karla Díaz le preguntó a la mujer de origen queretana si deseaba hablar más del tema. Ahí fue cuando narró todo el proceso que vivió. Explicó que a ella se le hacían llaguitas en la piel del dedo gordo de la mano izquierda. Acudió con un dermatólogo y éste le dijo que era un mezquino, recordemos que esto señala a una verruga dolorosa que sale en principalmente en las manos o en los pies. Pasados dos años hasta que un amigo suyo le preguntó sobre las heridas en su dedo, Grettel señaló que ya le provocaba dolor y le recomendaron acudir con otro especialista de la piel. Una vez en cita, le sugirieron hacerse una biopsia dado que si ya lo habían tratado como lesiones comunes, lo mejor sería saber con exactitud cuál era el padecimiento real.

Grettel siempre recalcó el apoyo de sus amigas en los momentos más difíciles que tuvo que pasar en este 2022. FOTO: Canal de YouTube Pinky Promise

Cuando le dan los resultados de los estudios, finalmente detectan que es cáncer y la mandan con un oncólogo. Ella temerosa de lo que le fueran a decir le pide apoyo a Victoria Ruffo, a quien cataloga como su mamá. "No sabes el susto. Me tiran a decirme que me van a cortar el dedo o que la otra opción es sacarme un injerto del glúteo y ver si pega porque el dedo es lo más difícil.", narró. "Salimos las dos de la consulta, ella me dijo no me gusta, a mí tampoco. Ella lloraba, yo lloraba. Y finalmente optamos por ir con un cirujano, conocido mío". Después de eso dice que su doctor pudo hacerle la cirugía satisfactoriamente. No tuvieron que hacerle ningún injerto y no hubo mayor complicación, sin embargo, cinco años después tuvo que pasar por este angustiante proceso nuevamente.

"Me volvieron a salir las llagas y yo de 'ay no, espérense, no qué pasa'. Entonces voy con el doctor y me dice 'no, vamos a quitarlo para mandarlo a examinar. Pero es poquitito y no pasa nada. Va estar todo bien'. Cuando llego, me limpian la mano, el campo para quitarme ese pedacito, entra el doctor y me dice 'Grettel, no te puedo hacer nada porque se expandió en 15 días'. Y yo solo le pude decir '¿Cómo?'. Entonces imagínate, la palabra es muy fuerte, es demasiado fuerte.", recordó la actriz.

Grettel enfatizó que es una persona que acostumbra comer muy bien, pero que ante el shock recibido, bajó hasta cinco kilos en una semana. Después de hacerle un mapeo de su dedo en la Universidad de Oncología, estudios de virus, entre otros procesos, descubrieron que era un virus que agarró en una manicura. Aquí confesó que siempre iba a hacérselo en diferentes lados, no tomaba en serio las precauciones de higiene y enfatizó que lo mejor es no solo llevar los instrumentos como tijeras y cortauñas, también el pulidor, la tina, la lima entre otras herramientas, o realmente asegurarse que desinfectan y sanitizan los instrumentos.

Rompió en llanto al pensar que la enfermedad se pudo expandir en 15 días. FOTO: Instagram de Grettell Valdez

Después de haber encontrado el verdadero virus que estaba afectando la piel de la actriz, comenzó el proceso de cirugía para quitarle el pedazo infectado. Aclaró que fue una operación de cuatro horas de duración porque todo lo hicieron de forma minuciosa. Tuvieron que hacerle láser, quimioterapia y perdió un cuarto de su uña. Pero el mismo injerto pudo salir de su propio dedo y ahora goza de buena salud. Sin embargo algo que le lastimó mucho durante este proceso y además, enfatizó durante el programa, fue pensar en el bienestar de su hijo si es que ella llegase a faltar.

"Es que te dicen cáncer y es una palabra muy fuerte. Y te digo una cosa, sobre todo porque soy mamá y tengo un hijo. Y eso te rompe horrible ¿sabes? Te juro que lo primero piensas es 'no, Diosito. Tengo mil cosas que quiero disfrutar con mi hijo, quiero hacer esto con mi hijo. No me hagas esto.' O sea, te da un pánico horrible. Y en esta segunda ocasión la verdad es que ya no quise asustar tanto ni a mi familia ni a mis amigos pero de repente ya veía en los medios de comunicación que me iban a cortar el dedo, que me lo iban a amputar. Y yo así de, oigan, no fue así.", finalizó Grettel.

Después de este apartado, las guapas actrices siguieron conversando de su vida, su trayectoria profesional, sus círculo personal y sobre todo haciendo énfasis en la bonita amistad que han estado manteniendo a lo largo de los años. Recordemos que se han dado soporte incondicional en cada uno de los topes que han tenido. El video actualmente lleva más de 145 mil vistas, se estrenó el 1º de diciembre de este año y continuará en la plataforma totalmente gratis para que los fanáticos de estas bellas mujeres, puedan disfrutarlo. Cabe resaltar que el Canal de YouTube de Pinky Promise tiene 1.59 millones de suscriptores, cuentan con una comunidad en Facebook y Telegram, además de tener sus cuentas oficiales para ver todo el demás contenido que caracteriza a este show web.

Sigue leyendo: Karla Díaz confiesa que tras salir de Jeans pidió trabajo en una popular cafetería porque no le fue bien como solista