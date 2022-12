¿Quién es Carlos Said? El actor de Televisa que amenazó a policía tras ser detenido

Las fiestas decembrinas y el famoso maratón Guadalupe-Reyes es la época perfecta para divertirse, pero también para tomar precauciones, pues el exceso de alcohol puede provocar accidentes. Es por ello, que las autoridades realizan operativos, pero este joven actor de Televisa amenazó a unos policías.

Se trata de Carlos Said, un joven oriundo de la CDMX que siempre soñó con ser actor, proyecto que pudo realizar hasta cumplir la mayoría de edad, actualmente tiene 24 años. Egresado del CEA de Televisa, el joven logró debutar con "Me declaro culpable", le siguió "Like, la leyenda".

Carlos Said también incursionó en la música en 2019 con el sencillo "Si tu te vas", su última y más reciente aparición fue en 2021 con "Si nos dejan". El joven actor se hizo viral en redes sociales tras darse a conocer su detención y la amenaza que lanzó al personal.

Joven actor es detenido y amenaza a polícias: "Vas a perder tu trabajo"

De acuerdo con el reportero Carlos Jímenez, Carlos Said fue detenido en un operativo del alcoholímetro, el joven que también es influencer, iba acompañado de otros amigos. Al parecer, quizo hacer uso de su fama y amenazó a los policías del lugar, pues aseguraba que conoce a gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Carlos Said también amenazó a los agentes y aseguró que perderían su trabajo si los detenían y exigía su liberación, pues tenían contactos con algunos mandos de la instituación. Sin embargo, el periodista compartió una foto al momento de su detención, sin que al momento se sepa si pagó una multa y si fue liberado.

En redes sociales, algunos usuarios señalaron que ni siquiera lo conocían para presumir de cierta influencia, otros señalaron que actúa igual que en sus telenovelas.