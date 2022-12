Muere Pelé: ella es Xuxa, la bella conductora 20 años menor con la que el futbolista se relacionó

La tarde de este jueves 29 de diciembre, a sólo unos meses de haber cumplido 82 años, Edson Arantes do Nascimento, conocido en el futbol como Pelé, murió después de estar hospitalizado por varios días. Aunque fue una de las estrellas más grandes del deporte, no estuvo alejado de la polémica, como la que se dio en los años 80, cuando se le relacionó con Xuxa, una bella conductora 20 años menor.

Maria da Graça Meneghel nació en Río Grande del Sur, Brasil , el 27 de marzo de 1963. De ascendencia italiana, nacionalidad que obtuvo en el 2013. Fue conocida como "reina de los bajitos", en la misma época que se consagró como fenómeno televisivo en Brasil y otros países de habla hispana, como México, donde se dio a conocer con su programa infantil "Xou da Xuxa" (Show de Xuxa), de 1986 a 1992.

Pelé y su polémica relación con una joven 20 años menor

Xuxa mantuvo una relación sentimental con el futbolista Pelé durante seis años. Cuando se conocieron, ella tenía 17 años mientras que el deportista brasileño, tres veces campeón del mundo, estaba próximo a cumplir los 40, se había separado de su primer matrimonio y ya tenía tres hijos. Según contó en entrevistas la modelo y presentadora en su libro autobiográfico, él fue el primer amor de su vida.

La pareja estuvo unida por 6 años. Foto: Especial

En 1980, la conductora llegó a estar en la portada de más de ochenta publicaciones, entre ellas, en la revista Playboy. Tenía una carrera como modelo que iba en ascenso, y sin duda ganó notoriedad al ser pareja de Pelé. Su primera aparición en una revista fue a sus 16 años en Carinho. Pero su salto a la popularidad se dio 1982 con su participación en la película "Amor, extraño amor", dirigida por Walter Hugo Khouri, que contenía escenas sólo aptas para adultos con un menor de edad, con el éxito en su carrera dedicada al público infantil, consiguió que la cinta fuera retirada del mercado.

En su libro "Memorias", la cantante reconoce que era muy joven cuando inició la relación con el astro del futbol. "Sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida". Finalmente, terminaron su noviazgo y ella ha confesado en diversas entrevistas que todo se debió a las infidelidades del brasileño.

La relación fue muy polémica en la época por la diferencia de edad, y también involucraba a los padres de la entonces menor de edad, quien necesitaba el permiso de sus padres para casarse con el deportista, además, muchos llegaron a indicar que la también cantante sólo buscaba fama. Aunque ambos habían tratado de mostrar que eran una pareja que terminó bien, al final hablaron mal el uno del otro.

La diferencia de edades causó polémica. Foto: Especial

¿Qué fue de Xuxa?

Xuxa ha producido y trabajado en más de 20 largometrajes, grabado una veintena de álbumes musicales de los que se han vendido cerca de 30 millones de copias. Hasta enero de 2014 presentaba los sábados en el canal de televisión Globo un espectáculo musical llamado TV Xuxa, dirigido al público adolescente y adulto. Se estima que ha acumulado en su carrera de más de treinta años un patrimonio de más de 500 millones de dólares.

En los últimos años, ha dejado de lado su faceta más televisiva, aunque ha tratado de explotar otra como Youtuber. A sus 59 años, la brasileña ha amasado una importante fortuna y tiene varios negocios en como Casa X, Espaço Laser y una productora. También creo una fundación dedicada a la infancia pero tuvo que cerrarla con la llegada de la pandemia por el Covid-19. Sigue siendo una figura muy respetada en su país por su activismo en defensas de varias causas sociales, sobre todo las relacionadas con las infancias. Se sabe que entre sus últimos proyectos está un trabajo con Disney.

Xuxa sigue siendo muy activa en las redes sociales. Foto: IG @xuxameneghel

SIGUE LEYENDO:

Muere a los 82 años Pelé, leyenda de la Selección de Brasil y del futbol mundial

Dan último adiós a Pelé con conmovedor mensaje: "Amor, amor y amor para siempre"