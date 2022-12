Desde un yate, Niurka presume cuerpazo a los 55 años con diminuto bikini

Con 55 años de edad y más de tres décadas de trayectoria artística, Niurka Marcos demostró por qué sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula pues resulta que la bella vedette cubana presumió sus curvas desde un yate vistiendo un diminuto bikini que la hizo llevarse decenas de halagos por parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la industria del espectáculo.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Niurka Marcos difundió una serie de videos y fotografías en las que además de deleitar la pupila de los más de 2 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, también quiso presumir la excelente relación que lleva con todos sus hijos, con quienes se encuentra disfrutando de unas pequeñas vacaciones en el Caribe mexicano.

En sus videos, Niurka mostró parte de la convivencia con sus hijos y con otras personas de su círculo cercano, no obstante, momentos después la vedette cubana también conocida como “La Aventurera” se alejó un poco de la fiesta para poder derrochar belleza y sensualidad mientras se daba un baño de sol.

Niurka provocó más de un suspiro con este atrevido bikini. Foto: IG:

Recostada sobre la cubierta de un yate, Niurka se encargó de presumir todos y cada uno de los rincones de su espectacular figura pues así lo permitía el diminuto traje de baño que estaba usando, el cual, se trataba de un bikini de color blanco con negro con cintas rosas.

Niurka paralizó la red con sus fotos en bikini. Foto: IG:

Como se mencionó antes, Niurka compartió distintos videos que compartió en sus historias de Instagram y más tarden en un par de publicaciones difundió algunas fotografías de su sesión realizada desde un yate y como era de esperarse, se armó un gran revuelo entre los usuarios de esta plataforma, quienes se volcaron en halagos para la exparticipante de “La Casa de los Famosos”.

Niurka se llevó decenas de halagos gracias a su arrolladora belleza. Foto: IG:

“Bellísima la mami Niu”, “Chulada de mujer”, “Como los buenos vinos”, “Cada día más hermosa”, “Eres un bombón”, “La más guapa de todas”, “Simplemente divina” y “Una verdadera reina” fueron algunos de los halagos que se llevó Niurka Marcos.

Niurka balconea a su hijo Emilio

Además de derrochar belleza en redes sociales, Niurka también dio de qué hablar en redes sociales durante las últimas horas debido a que en una de sus transmisiones en vivo realizó un comentario un tanto subido de tono y fuera de lugar con el que incomodó a su hijo Emilio Osorio pues además de revelar que se bañaron juntos hasta que el también actor tenía nueve años, la vedette aseguró que tiene curiosidad de volver a bañarse con su hijo para ver cuánto ha crecido.

“Bebé, cuando eras chiquito te bañabas conmigo, hasta los nueve años te bañaste conmigo, ¿qué pasó después que ya no quisiste? He querido que se bañe conmigo desde entonces para ver cuánto le ha crecido el pi%& pero no quiere”, fueron las palabras de Niurka, mientras que su hijo visiblemente apenado trató de cambiar el tema.

Las palabras de Niurka generaron todo tipo de reacciones en redes sociales, incuso, la cubana fue tachada de “corriente” y “vulgar”, sin embargo, sus fans más fieles salieron en su defensa y aseguraron que siempre es así de “pesada” con sus hijos, con quienes lleva una estrecha relación.

