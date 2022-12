Maya Nazor comparte foto junto “al amor de su vida” tras ruptura con Santa Fe Klan

Durante las últimas horas, el nombre de Maya Nazor ha encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que luego de confirmar su ruptura con Santa Fe Klan, la bella influencer de 23 años compartió una fotografía en la que mostró a su “verdadero amor”, por lo que se armó un gran revuelo entre los seguidores de la ahora expareja.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Maya Nazor presumió al verdadero amor de su vida, sin embargo, no se trata de su nueva conquista o algo por el estilo, sino de su hijo Luka, quien apenas tiene algunos meses de nacido y fue producto de su mediática relación con Ángel Jair Quezada Jasso, quien es mejor conocido por su nombre artístico de Santa Fe Klan.

Maya Nazor adelantó que, por ahora, solo quiere enfocarse en el cuidado de su hijo. Foto: IG: nazormaya

Como se mencionó antes, esta fotografía de Maya Nazor tuvo una gran repercusión entre los fans de la ahora expareja pues comentaron que el menor es el más afectado de la ruptura de sus padres, no obstante, algunos otros reconocieron a la también modelo pues dicha imagen reitera las palabras que dio hace unos días durante un live en el que aseguró que su única prioridad de ahora en adelante será el cuidado y desarrollo de Luka, de quien no ha querido mostrar su rostro para que pueda llevar una vida alejado de los reflectores.

“No soy una interesada”, asegura Maya Nazor

La ruptura entre Maya Nazor y Santa Fe Klan dio pie a una gran cantidad de especulaciones en las que se asegura que el rapero le habría sido infiel a la influencer, quien, a su vez, fue tachada de interesada pues su separación le serviría para reclamar una millonaria pensión y debido a todo el revuelo que se armó la influencer salió a aclarar que su separación fue de mutuo acuerdo.

Santa Fe Klan no ha emitido ninguna declaración sobre su ruptura con Maya Nazor. Foto: IG: nazormaya

“Es difícil para mí hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no deje a Ángel, ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”, señaló Maya Nazor.

Para finalizar, Maya Nazor también aprovechó para dejar en claro que no es una caza fortunas como se ha especulado en distintos espacios y para no dar pie a más especulaciones aseguró que lo todo lo que hubo entre ella y el rapero fue auténtico.

Maya Nazor aseguro que el dinero no fue determinante en su relación con Santa Fe Klan. Foto: IG: nazormaya

“Quiero que sepan que no soy una interesada. Todo mundo lo va a seguir diciendo porque yo sé que la gente es así... yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace y no hace, ya se los he dicho antes, ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise”, finalizó la influencer, quien hace apenas un par de semanas lanzó su propia marca de ropa y accesorios.

SIGUE LEYENDO:

Yanet García: 5 fotos con las que desafió la censura de Instagram en 2022

Lizbeth Rodríguez desafía las bajas temperaturas con atrevido micro bikini

Celia Lora y Dorismar derriten la red con candente foto en lencería