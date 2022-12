VIDEO | Kate del Castillo rompe el silencio y habla sobre su amistad con Yolanda Andrade

A unos días del estreno de la aclamada serie “La reina del sur” la actriz Kate del Castillo arribó a la Ciudad de México para promocionar su estelar, sin embargo ante la llegada a su natal país, los medios de comunicación aprovecharon para preguntarle por su amistad con Yolanda Andrade, después de que se distanciaron en 2015 a raíz de la polémica entrevista realizada a Joaquín Gúzman “El Chapo”.

Las famosas mantenían una relación amistosa desde hace 25 años ya que formaron parte del club de “Las Lagartonas” quienes además estaban Montserrat Oliver, Fabiola Campomanes y Roxanna Castellanos, el grupo era conocido por el lazo que tenían las celebridades, además de las reuniones que realizaban.

Hace dos años hubo un reencuentro pero Andrade no asistió Crédito: Especial

Pero con el paso del tiempo algunas se distanciaron por trabajo y otros proyectos, sin embargo Yolanda y Kate seguían siendo cercanas, hasta que después de la controversial entrevista que la actriz le realizó al narcotraficante hace siete años, donde comenzó su separación, la conductora afirmó cómo le afectó públicamente todo el polémico hecho y que se había quedado sin el apoyo de su compañera.

Ante su llegada a la ciudad Teresa Mendoza fue cuestionada sobre la posible reconciliación que habría con la presentadora a lo que respondió “No tengo que disculpar ni perdonar a nadie, en lo más mínimo” destacó que le gustaría ver reunidas a todas su amigas “Las Lagartonas”.

Siempre fueron muy unidas Crédito: Especial

Además declaró que estaba consciente sobre el distanciamiento. “También me pongo en su lugar, y quizá pensaron que yo había tenido que ver en cuanto a lavar dinero o recibir dinero de esta persona. Pero ellas me conocen suficientemente bien, del día a día, podrán decir que está loca, lo que tú quieras, pero dudar de que yo soy capaz de hacer algo así. Eso es a mí lo que me dolió” afirmó hija de Eric del Castillo.

