“Pensé que me iba a matar”: Así fue la polémica entrevista de Kate del Castillo al “Chapo” que llegó a Netflix

Kate del Castillo Negrete Trillo dio un giro en su carrera como actriz de telenovelas cuando logró entrevistar al entonces narcotraficante más peligroso y buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, Joaquín el “Chapo” Guzmán Loera; sin embargo, estar al lado del líder del Cártel de Sinaloa la llenó de terror cuando pensó que sería abusada sexualmente por el narco para después ser asesinada.

La hija de Erik del Castillo hizo la confesión durante una entrevista en el programa “Ted Table Talk: The Estefans” conducido por Gloria, Emily y Lili Estefan. En la emisión de casi 30 minutos de duración, la ex protagonista de “Muchachitas” habló sobre aspectos que marcaron su vida, entre ellos el episodio de violencia que vivió con su ex pareja Luis García Postigo y por supuesto su encuentro con Guzmán Loera.

Durante la charla con la dinastía Estefan, Kate describió el terror que vivió cuando por fin obtuvo la anhelada entrevista que buscaba con uno de los criminales más buscados del mundo en el año 2015 cuando fue en compañía del actor de Hollywood, Sean Pean quien sería el encargado de publicar su encuentro que tuvo con el de Badiraguato para la revista Rolling Stone en Estados Unidos.

Kate junto con Pean viajaron a la sierra de Sinaloa donde los narcos tienen su bastión, lugar en el que es casi imposible que sean capturados (entre ellos destaca el “Mayo” Zambada quien nunca ha sido arrestado). Al llegar al lugar, Kate reveló que sintió un gran temor sobre todo al pensar que se tendría que quedar a dormir en el lugar.

“Me dijo: ‘Amiga, creo que necesitas dormir’. Ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí, y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso”, aseguró Kate del Castillo durante la entrevista que llegaría a la plataforma de streaming, Netflix.

La película del “Chapo” que ayudaría a víctimas del narco

En dicha entrevista, la también protagonista de “La reina del sur” contó cuando propuso al “Chapo” Guzmán contar su vida en una película para que con lo recaudado ayudarían a los familiares de las víctimas del crimen organizado, por lo que con temor, Kate contó que se lo propuso de frente al narcotraficante.

“Qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado”, dijo Kate al “Chapo” quien la miró fijamente y le respondió: “Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo”.

Kate dijo que en ese momento pensó que el narco la iba a matar o hacer algo, pero terminaron abrazados mientras Guzmán Loera le dijo “Me voy”. “Se fue y literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada", contó la hermana de la presentadora y periodista Verónica del Castillo.

“Vámonos, vámonos, órale”: cuando el Ejército emboscó al “Chapo”

Kate relató que casi una hora después de que todos se despidieron y se fueron a dormir, de pronto escuchó gritos desesperados que ordenaban que todos se tenían que ir de ahí, “¡Vámonos, vámonos, vámonos, órale, órale!”.

Kate sufrió la persecución del gobierno de EPN. Foto: IG

Tras 24 horas de haberse ido del bastión de Joaquín Guzmán, los militares llegaron al lugar y comenzaron a disparar, indicó la actriz mexicana. Desde ese momento, Kate informó que sufrió una persecución por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que colaborara con la captura del narco, situación que la llevó a no poder entrar a México durante tres años.

A poco más de seis años de encuentro que Kate del Castillo tuvo con el “Chapo” Guzmán, el narco cumple una doble cadena perpetua en una cárcel de Nueva York, mientras que Kate se dedica al ramo empresarial con su tequila Honor.

