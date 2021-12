"Ponga la cifra que quiera": el día que Quico despreció a Pablo Escobar y cómo lo pagó después

El actor Carlos Villagrán, quien es recordado por interpretar a Quico en la serie El Chavo del 8, contó la ocasión en el narcotraficante colombiano Pablo Escobar intentó contratarlo para la fiesta de cumpleaños de su hija, Manuela.

En una entrevista para la cadena América TV, en julio de 2020, Villagrán contó que siempre ha sido accesible con el público y durante una estancia en Bogotá, le fue notificado que tres personas querían hablar con él.

Y describió que los individuos llevaban un portafolio, de donde sacaron una chequera, y le dijeron que al día siguiente era cumpleaños de la hija de Pablo Escobar y quería que actuara, por lo que le pidieron que pusiera la cifra que quisiera, “hasta un millón de dólares”.

Para evitar problemas, el actor justificó que en su contrato se estipulaba que no podía realizar presentaciones ajenas a la que los habían llevado a dicho país, y fue lo que le permitió eludir el ofrecimiento.

“Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula en la que decía que yo podía hacer nada más a lo que vine, me lo respetaron, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar”, relató.

El actor admitió que después sintió miedo al negarse participar en la fiesta de la hija de Pablo Escobar, porque llegó a pensar que existirían represalias y a diario su camino del hotel al circo y de regreso siempre fue diferente. Al tercer día decidió irse del país y tiempo después regresó a Colombia y no tuvo ningún incidente u otro ofrecimiento al respecto.

Aunque aseguró que el resto del elenco sí acudió a fiestas privadas del narcotraficante, y él no acudió porque ya estaba fuera del grupo, “ellos sí trabajaron para Pablo Escobar”.

SIGUE LEYENDO:

La fiesta en la que Pablo Escobar obligó a una estrella de la salsa a cantar la misma canción toda la noche

Así era como Pablo Escobar quería llevar a Michael Jackson a cantar a la hacienda Nápoles y después secuestrarlo

La vez que José Luis Perales tuvo que cantarle 15 veces “¿Y cómo es él?” a Pablo Escobar