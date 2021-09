Yolanda Andrade confirma distanciamiento con Kate del Castillo “Ya no somos amigas”

Gran sorpresa y asombro género la conductora de televisión Yolanda Andrade, luego de que durante la transmisión de su programa, reveló los verdaderos motivos por lo que dijo se ha distanciado de la actriz Kate del Castillo con quien en el pasado sostuvo una gran relación de amistad.

Tal llegó a ser la unión de las famosas, que incluso no fue extraño que se rumoraba en torno a una supuesta relación sentimental entre ambas; es por ello que durante su programa “Montse y Joe” del canal Unicable sorprendió que Yolanda Andrade revelara que ya no se considera una amiga de la actriz que radica en los Estados Unidos.

La sorprendente revelación se dio luego de que al hablar sobre las celebraciones del 16 de septiembre, Monserrat Oliver detalló que en diversas ocasiones ambas conductoras pasaron las fiestas patrias en casa de Eric del Castillo a lado de Kate.

Es importante señalar que en el pasado las famosas Kate del Castillo, Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, Fabiola Campomanes y Roxana Castellanos, formaron un grupo autodenominado “Las lagartonas”, por lo que es de extrañar que Yolanda Andrade asegure que Kate ya no es su amiga.

“Ya no somos amigas, digo, tan amigas. (…) Por las cosas que dice uno. Hay que ser sinceros, hay amigos que con el tiempo (se pierden)…”; sin embargo, no detalló los motivos pues la producción del programa mandó a corte comercial y al volver ya no se abordó el tema.

Luego de la polémica que envolvió a Kate del Castillo en 2015 cuando sostuvo una reunión con el afamado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, que le valió para ser perseguida por el gobierno mexicano.

Justamente por esta reunión Yolanda salió perjudicada pues se dijo, en aquel momento, que supuestamente ella fue quien sirvió de enlace para contactar con el narcotraficante.

“A mi me afectó públicamente. (…) Yo la consideraba mi amiga, (...) no se trata de pedir ni ofrecer disculpas. Se trata de que cada quien haga la película de su vida con el elenco que decida. Ella no perdió nada, y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ella no” señaló Andrade.