Por soportar sus adicciones con “amor y paciencia” Yolanda Andrade se disculpa con Lorena Meritano

Durante una transmisión en vivo que realizó Yolanda Andrade en redes sociales, la reconocida conductora de televisión confesó abiertamente las vivencias durante el romance que sostuvo hace algunos años con Lorena Meritano.

Así durante la transmisión Yolanda Andrade no tuvo reparo en confesar que la actriz la enamoró con su belleza desde el día en que la conoció. “Yo te vi y dije ‘¡wow!... ¡se me apareció la virgen!”, reveló.

Acompañada justamente de Meritano, Yolanda también recordó que en ese momento no la estaba pasando muy bien debido a las adicciones que arrastraba y reconoció el gran ser humano y persona que fue con ella Lorena.

“Hermosa que eres por fuera, por dentro, eres una gran mujer, gran amiga, vivimos una época, o sea, tú me conociste en un momento también terrible, yo era una cosa… y me tuviste mucha paciencia también, mucho amor. Aprovecho para pedirte una disculpa en aquel momento (…) si por mi enfermedad hice alguna cosa que no estuvo correcta, te pido perdón y me disculpo”, reveló.