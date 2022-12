Liliana Rodríguez, rompió el silencio sobre su relación con su supuesto hermano el ‘Puma Junior’

Liliana Rodríguez, al igual que Lilibeth Rodríguez, son las hijas que El Puma Rodríguez tuvo durante su matrimonio con Lila Morillo. Aparte, en su actual matrimonio con Carolina Pérez tuvo a su tercera hija, Génesis, y desde ese momento que no tiene relación con su primera esposa y las hijas que tuvo con esta.

Hace unos días, Juan José ‘’El Puma Junior’’ Rodríguez publicó un video cantando villancicos con Liliana. Juan José se ha asegurado de aclarar que es hijo del cantante, aunque este lo haya negado en cada oportunidad que se le ha presentado.

El video de Liliana y El Puma Junior Rodríguez cantando villancicos

Liliana Rodríguez volvió a publicar el video de los villancicos, pero esta vez, ella dejó un mensaje en el pie de foto. "No necesito un DNA test para considerar hermano o hermana a personas buenas que DIOS pone en mi vida…. A veces…. Otros vínculos nos unen más que la sangre… rectificando acciones pasadas se mejora el presente y se construye un futuro mejor…. Y se da ejemplo de hermandad demostrando el amor de DIOS en nosotros… si no demostramos amor DIOS no está en nosotros y mucho menos podemos vivir en él…..Feliz Navidad huracanes Morilleros" fue lo que escribió.

El Puma Junior, Liliana y Lilibeth Rodríguez también son cantantes, como su padre, y los tres, junto a Lila Morillo se llevan muy bien. Las hermanas y Lila componen el trío ‘’Las Morillo’’ y Juan José canta bajo el nombre artístico de ‘’El Puma Junior’’ como solista.

Por más de que El Puma no lo reconozca y hasta lo niegue, El Puma Junior aún dice que él es su padre. De hecho, El Puma ha dicho que es hijo de un hermano de él y por eso es que lleva su apellido.

