El Puma Rodríguez rompió el silencio sobre el distanciamiento con sus hijas

El cantante José Luis ‘’El Puma’’ Rodríguez se divorció de Lila Morillo en 1986 y luego de 10 años de re, en 1996, contrajo matrimonio con Carolina Pérez. Sin embargo, lleva 35 años separado, también, de sus 2 hijas mayores.

‘’El Puma’’ tiene 3 hijas, Liliana, Lilibeth y Genesis, siendo las primeras 2, fruto del primer matrimonio y la tercera, de su segundo matrimonio. Al separarse de Lila, se separó de sus dos hijas por la distancia que existía entre ellos y por el nacimiento de su hija menor

La separación de la familia Rodriguez

.En una entrevista con Kerly Ruíz para ‘’¡Siéntese quien pueda!’’ dio declaraciones de su relación con sus hijas y por qué es que no hablan.

Sobre Liliana y Lilibeth dijo: ‘’Son talentosas las dos, actrices, cantantes’’, pero, ante la inconformidad, la entrevistadora preguntó: ‘’¿Le has fallado a tus hijas, Puma?’’ a lo que el cantante respondió: ‘’Si te metes por ahí, vamos a tener una bronca, porque me estás cuestionando como padre y no vamos a entrar en ese terreno. Prefiero que pases la página para seguir conversando. Dime qué padre no tiene errores, un padre que tiene que trabajar siete días a la semana, verlas a lo mejor los fines de semana que tienes que ir a cantar. Tú te conviertes en un proveedor. El rol de la madre con los hijos es mucho más importante’’

Ante una nueva pregunta referida a la relación con sus hijas, el cantante dijo: ‘’Viajé mucho, me casé nuevamente y me dediqué a este nuevo matrimonio. Yo tenía que atender a Génesis que era la que estaba más pequeña de todas y bueno, tenemos 35 años juntos Carolina y yo. De esto, hace 35 años que yo pasé la página’’. Y sin más, siguió con la entrevista esperando preguntas de otro rubro.

