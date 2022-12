VIDEO | Abuelita de Ángela Aguilar le manda saludos a sus fanáticos y responde a críticas: "Me da risa"

Ángela Aguilar continúa sumando éxitos a su carrera como cantante de regional mexicano, pero esto no ha evitado que sea blanco de controversia y así sucedió recientemente cuando celebró el triunfo de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 al afirmar que era 25 por ciento argentina por su abuela materna, quien apareció por primera vez en redes sociales para enviar un mensaje.

El triunfo de la selección argentina en Qatar despertó gran polémica a nivel mundial tanto por la actitud de sus jugadores como por el desempeño en la cancha. Aunque fuera de ésta la controversia alcanzó a la menor de la dinastía Aguilar, esto debido al mensaje en su cuenta de Instagram en el que asegura sentirse orgullosa de tener raíces de aquel país y posar con un pants que lleva los colores de su bandera.

Eva Mendoza, abuela de Ángela Aguilar. Foto: FB @AngelaAguilarOficial

Han pasado algunos días desde la controversia y en medio de la celebración por Navidad la abuelita materna de la cantante, a quien de cariño llaman “Ta”, envió un mensaje con el que puso fin a las críticas de la mejor manera dejando ver que no existe ningún tipo de molestia por los comentarios negativos que recibió su nieta.

El video fue compartido por la hermana de Ángela, Aneliz Aguilar, en sus historias de Instagram y en él cuestiona a su abuela, Eva Mendoza, sobre sus fans, motivo por el que dijo sentirse halagada: “Feliz Navidad, ¿qué fans? La verdad que sí, me da risa que me encuentro a veces con algunos jóvenes y que vienen a saludarme, pero en los lugares más extraños”.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

"No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25 por ciento argentina, 100 por ciento orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo", escribió la intérprete de "Ahí donde me ven" junto a una serie de fotografías en las que posa en su avión privado y usando un pants con los colores de la bandera de Argentina.

Los comentarios no se hicieron esperar y recibió una lluvia de críticas donde algunos internautas aseguraron que apoyaba al país "que le conviene". "Y si hubiera ganado México ya estuviera con un vestidazo bien mexicana", "Pésima la formulación de tu comentario", "Entonces deja de lucrar con México y vete para allá" y "Pena ajena esta publicación, pero más pena ajena Pepe Aguilar peleándose con la gente en la cuenta de su hija", fueron algunos de los mensajes.

Pepe Aguilar no dudo en defender a su hija y respondió a algunos de los comentario, por si eso no fuera suficiente y debido a las críticas que también recibió por ello, realizó un live en el que externó su total apoyo a la cantante: "De verdad si alguien dejara de ser mi fan por alguna cosa que pongo en Instagram realmente nunca fue mi fan".

