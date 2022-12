De espaldas, Sugey Ábrego eleva la temperatura al retar la censura de Instagram

Sugey Ábrego no para de elevar la temperatura en sus redes sociales con fotos que dejan a todos con la boca abierta, como lo hizo este viernes cuando compartió una imagen en la que posó de espaldas para modelar en topless. La postal retó la censura de Instagram y consiguió que sus admiradores le escribieron cientos de cometarios halagadores en los que reconocen su belleza, además obtuvo miles de "likes", mostrando que es una de las favoritas de la plataforma.

La actriz y conductora ya era conocida por sus trabajos en melodramas y programas de televisión, sin embargo, en el último par de años su personalidad sensual y cautivadora ha adquirido mayor proyección, ya que fue una de las famosas que decidió iniciar en los sitios de contenido exclusivo para adultos, por lo que ahora ocupa sus otras redes sociales para darle promoción tanto a su página VIP y a OnlyFans, dos de las plataformas en las que comparte las imágenes más atrevidas.

Sugey Ábrego posa de espaldas en topless

La originaria de Veracruz compartió este viernes a su millón de seguidores en la plataforma de Meta una nueva foto en la que derrochó sensualidad, pues se lució con una coqueta lencería en la parte de abajo, mientras en la zona superior no tenía ninguna prenda, por lo que las reacciones por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar. Para darle un toque de misterio y librar las restricciones de esta red social, Sugey se colocó de espaldas, sin embargo, esto no evitó que presumiera sus curvas.

Sugey Ábrego posa en topless y de espalda IG @sugeyabregotv

En la imagen se observa como la actriz, que está próxima a cumplir 44 años el próximo 31 de diciembre, está de rodillas en el suelo luciendo un diminuto panty que acompañó con unas medias de red con algunos adornos con brillos y unas zapatillas de tacón. A pesar de que en la parte superior estaba en topless, la también conductora le dio un estilo glamuroso al colocarse unos guantes negros de encaje, que hicieron el match perfecto con el revelador outfit.

Para acompañar la foto, la ahora llamada "reina del VIP" por sus candentes fotos, colocó en la descripción unas palabras en las que agradeció el apoyo a sus millones de seguidores. "¡Buenos días, chiquitines! ¿qué le van a pedir a Santa? ¡Gracias a todos por sus buenas vibras y lindos deseos! ¡Afortunadamente todo salió muy bien! #LluviaDeBesos #SugeyAbrego #LaReinaDelVIP #BombaSensual #DancingQuee #CurviGirl #Christmas Fotógrafo: @e_sidebruno #teamvip @alfredo.cedillo @roccoteran @rafamanautou @laloperezrivera".

Como era de esperarse, algunos de sus seguidores le dejaron mensajes como "Pura belleza y sensualidad, pues yo espero que santa te deje en mi casa, por qué es lo que pedí", "Yo para navidad quiero un audio tuyo sería genial" y "Wow impresionante tremenda belleza". Asimismo, la publicación está a punto de alcanzar los 35 mil "me gusta", lo que comprueba que es muy querida por sus fans.

La actriz se ha ganado el apodo de "La reina del VIP" IG @sugeyabregotv

Sugey Ábrego ha tenido mucho éxito con su página VIP y con su cuenta de OnlyFans, sin embargo, continúa con sus proyectos de actuación y este fue un buen año para la artista, ya que estuvo en la obra "Amor de tres" y fue concursante en "Las estrellas bailan en Hoy", por lo que pudo demostrar que es multifacética y que está dispuesta a trabajar en cualquier tipo de producción.

