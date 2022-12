Celebridades consienten a sus familias con una deliciosa cena navideña

Bien dice el refrán, barriga llena, corazón contento, por eso para comediantes como Michelle Rodríguez, Liliana Arriaga y Jorge “El Borrego” Nava, es súper importante consentir a sus seres queridos con los mejores platillos de la época, y aunque no son expertos, tienen buen sazón.

Para Michelle Rodríguez será una cena muy especial, porque después del confinamiento volverá a reunirse con gran parte de su familia, “por fin estaremos todos presentes, porque la navidad pasada algunos todavía se conectaron virtualmente, pero ahora vamos a hacer mucha comida, lo que más me gusta son los romeritos, pero sin camarón, es el platillo que más disfruto de la cena”.

Este mes se estreno su producción de Netflix "La flor más bella" Foto: Especial

Para Liliana Arriaga, el mejor regalo de Navidad es estar con su familia, más tras la pandemia que atravesó el mundo y que aún sigue afectando a la gente, por eso este sábado deleitará el paladar de los suyos con la comida típica: bacalao.

A “La Chupitos” le gusta el pescado en Navidad Foto: Especial

“No saldré de viaje, voy a pasar esta noche con mi mamá, porque sí tengo, aunque muchos creen que no, y mi familia, me gusta cocinar bacalao, pero a veces me lo dejan porque según les dejo el hueso, pero lo importante es convivir. Viene también mi sobrino de Estados Unidos, hace tiempo que no lo veo, sé que será una gran noche”, contó la actriz, interpretando su famoso personaje, “La Chupitos”.

Quien de plano sí se luce es “El Borrego”, desde hace 15 años es el encargado de preparar todos los platillos que la familia Nava disfruta este 24 de diciembre. Así que desde temprano se levanta a cocinar todo. “Haré una pierna agridulce, ensalada navideña de frutas, romeritos y bacalao, cenaré con mis hermanos, hijos, sobrinos y nietos. Es la Navidad tradicional, pero que gozamos, más ahora. Y además a mí me gusta mucho cocinar”, detalló.

El es el chef en su familia Foto: Especial

Aunque Rodríguez y Nava son amigos, no comparten recetas, lo que sí intercambiaron fue algunos chistes, durante su participación en la quinta temporada de “LOL”, que ya está disponible en Amazon Prime Video.

También el ingeniero Jorge Avante, músico de Los Ángeles Azules, entra a la cocina este día, porque toda su familia se reúne y es una celebración que disfrutan mucho. “Nos gusta pasar juntos en esta fecha, pero lo que siempre comemos son romeritos, hacemos una cazuela muy grande”.

Es el compositor e instrumentista del grupo de cumbia Foto: Especial

