Regresa con el humor que lo caracteriza

A casi tres meses del accidente que sufrió Eugenio Derbez que lesionó su hombro y mano derecha, el actor desafía los pronósticos de los doctores que le dijeron que tomaría muchas semanas su recuperación, y ya puede mover su hombro y quiere hacerlo casi en su totalidad.

“Voy a desafiar todo lo que los doctores dijeron que no podré hacerlo, voy a lograrlo”, comentó el actor de manera positiva en su regresó al trabajo. “Estoy desesperado, esta es mi primera sesión de entrevistas desde el accidente. Las hago todavía desde mi casa; ya me quitaron el cabestrillo, más no lo cabestrillo –sonríe– y tengo esta muñequera porque con la operación hay unos nervios que se me pellizcaron de la mano y los dedos, pero voy mejor de lo que los doctores esperaban, afortunadamente”, afirmó.

Derbez retomó la agenda para hablar del estreno de la quinta temporada de “LOL”, el programa de comedia que se transmite en Amazon Prime Video, en la que reúne a los campeones sin corona, es decir, los comediantes que dieron todo en las entregas pasadas, pero al final no aguantaron la risa y fueron expulsados, como Juan Carlos “El Borrego” Nava, Capi Pérez, Liliana Arriaga “La Chupitos” y Mauricio Barrientos “El Diablito”, entre otros.

CHAPADO A LA ANTIGUA

Resaltó que es un programa libre de censura, por eso va dirigido a un público mayor de 18 años, sin embargo, le sorprende que las estadísticas señalan que hay muchos adolescentes que lo ven, por eso hace la advertencia de que es sin límites, porque en esta época en la que todo es políticamente correcto, hay gente que puede ofenderse con los chistes.

Considera incluso que algunos participantes abusan del desnudo o las palabras obscenas

para generar risa, cuando cree que lo más básico es lo que nunca falla: “Soy un poco más chapado a la antigua, pese a que tengo la mente muy abierta, puedo ver cualquier cosa, pero hay cosas que me gustan más que otras, y me gusta más la comedia blanca, la que no es elaborada, pero tratamos de crear un espacio donde no haya censura, por eso se les permite todo y ellos deciden qué tipo de humor quieren usar”, detalló.

También lamentó que los comediantes abusen de las groserías, porque siente que es un recurso fácil, “pero desgraciadamente es lo que más se usa; creo que la gente se ríe más de las cosas simples, que de las cosas elaboradas, o de donde hay groserías, insultos o desnudos”.

DATOS

El actor se lastimó el hombro mientras jugaba un juego de realidad virtual con su hijo Vadhir.

Durante semanas se especuló que estuvo envuelto en un accidente de autos.

Pero a mediados de septiembre, él hizo un Live en Instagram para contar lo que pasó.

Ahora regresa con “Lol 5”, el cual sorprenderá a los participantes con público en vivo.

SIGUE LEYENDO

FOTOS | Eugenio Derbez calla bocas y reaparece tras grave accidente y lo hace al lado de la reina Letizia

MBL