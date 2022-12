Super Junior en México: Eunhyuk y Donghae reaccionan a los problemas para el concierto en la CDMX

Las quejas de los ELF mexicanos han llegado hasta los miembros de Super Junior, Eunhyuk y Donghae, quienes se enteraron de los problemas que está generando su próximo concierto en la Ciudad de México. Los fanáticos están desesperados, pues denunciaron que el espacio que se eligió para el evento es muy reducido y que el precio de los boletos es excesivo, así que ahora palean un boicot a menos que se escuchen sus exigencias.

Este jueves 22 de diciembre, iniciaría la venta de boletos para el "Super Show 9" en Velódromo Olímpico, sin embargo, el fandom estaba en desacuerdo que se realizara en este lugar y pidieron que lo cambiaran a la Arena Ciudad de México, en donde ya han llevado varios de sus eventos con mucho éxito, pues son una de las bandas de k-pop más seguidas en el país, debido a que tiene más de 15 años de carrera artística.

Así reaccionaron Eunhyuk y Donghae

Las quejas comenzaron a inundar las redes sociales y los fanáticos se organizaron para hacer llegar sus demandas hasta la agencia SM Entertainment, así como a los miembros de "SuJu". Fue así como la mañana de este jueves, los seguidores del grupo de k-pop, acudieron al chat del programa en vivo "Show de D&E", que se transmite para Naver Now, en donde varias integrantes del fandom mexicano se hicieron notar para hacerles saber los problemas que estaban teniendo con el concierto.

"Voy a decir una cosa. Nuestros ELF de México están dejando comentarios en este momento, los hemos leído y la compañía está arreglando las cosas ahora mismo... así que está bien parar con esos comentarios ahora. Estamos en pleno proceso de resolverlo todo... Así que todos ustedes no tienen que preocuparse por eso", dijo Eunhyuk durante su programa de radio al notar la desesperación de sus admiradores, quienes pedían apoyo para esta situación en la que también culpaban a la organizadora del evento de subir el precio de los boletos.

Al ver su respuesta, Donghae contestó "Estás hablando del concierto, ¿verdad?", por lo que el rapero dijo "Sí, se trata del concierto en México. No se preocupen". Las palabras de ambos tranquilizaron a los fanáticos, quienes estaban planeando hacer un boicot durante la venta de boletos para el "Super Show 9", pues aseguraron que si no se cambiaba el recinto no adquirirán ninguna entrada, a pesar de que se perdieran de la oportunidad de ver nuevamente de Super Junior.

Super Junior ahora en la Arena CDMX

Ante las demandas de los ELF mexicanos, la compañía Music Vibe, promotora encargada de traer a Super Junior al país, anunció por medio de un comunicado que se cambió la sede del concierto de Velódromo Olímpico a la Arena Ciudad de México (CDMX). En sus redes sociales, se lee el escrito en donde indica que el show sigue programado para el 15 de febrero del 2022 y que la venta de boletos será ese 23 de diciembre a las 11 horas por medio de SuperBoletos.

Super Show 9 será en la Arena CDMX Foto: Captura de Pantalla

Hasta el momento, no se han revelado cuáles serán los precios de los boletos, algo que también recibió varias quejas por parte de los fanáticos, pues a pesar de que era un reciento mucho más pequeño, los costos por los tickets eran más elevados que el último concierto que dieron en la Ciudad de México. En una imagen que se filtró en redes sociales, se podía ver que el valor de la entrada más barata rondaba los mil 800 pesos, mientras que la más cara estaba en 3 mil 400, sin contar la supuesta experiencia VIP de 14 mil.

