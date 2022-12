Desde Filipinas, Chiquis Rivera presume curvas en traje de baño

Chiquis Rivera tomó unos días de vacaciones en Filipinas, en donde ha disfrutado de sus playas y ha lucido los mejores looks, con los que presume cuerpazo. La cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que mostró sus curvas al utilizar unos coquetos trajes de baño, que son perfectos para cualquier tipo de cuerpo. Además, aprovechó para mandar un mensaje en el que agradeció por todo lo que vivió este 2022.

La hija de Jenni Rivera se ha convertido en un ejemplo de moda y amor propio para las mujeres, pues al ser una chica "curvy" ha comprobado que puede lucir cualquier tipo de prenda, desde aquellas piezas ajustadas que resaltan su figura, hasta las más atrevidas con las que luce un poco más de piel, como por ejemplo los coquetos bikinis que ha mostrado en su viaje al país asiático, en donde ha robado miradas con su estilo.

La cantante presume su figura en bikini IG @chiquis

Chiquis Rivera se luce en trajes de baño

La cantante, 37 años, compartió a sus 5.6 millones de seguidores en la plataforma de Meta una serie de fotos en las que mostró un poco más de lo que fue su viaje a las playas de Filipinas. Asimismo, demostró que no le tiene miedo a dejarse ver al natural, pues en las imágenes se lució solo con un chongo y la cara sin maquillaje, de igual forma conquistó al presumir sus curvas con trajes de baño, que la hicieron encender la red y coronarse como un ícono de estilo para los días frente al mar.

La intérprete de "Abeja Reina" comprobó que además de lucir impresionantes bañadores de dos piezas, también destaca su figura curvilínea en trajes de baño completos que resaltan por sus diseños. En una de las imágenes se observa a Chiquis de espaldas a la cámara mostrando su prenda para la playa, la cual encantó debido a su estilo de escote de espalda baja que se amarraba con unas cintas, las cuales le daban un toque mucho más sensual.

Chiquis también se luce en trajes completos IG @chiquis

En otra de las postales que capturó frente al mar, se le ve posando de rodillas y luciendo un traje de baño de dos piezas en color negro, con el cual dejó claro que se siente orgullosa de su cuerpo y que está dispuesta a presumirlo con este tipo de prendas. De esta forma, Chiquis Rivera se coloca como un ejemplo para muchas mujeres que como ella son de tallas grandes y quieren dejar de ocultar su figura, sobre todo cuando van a la playa.

"No makeup. Hair in a bun. Vitamin Sea & E … just what my heart needed before starting a New Year! Thank you, God! Thank you 2022." (Sin maquillaje. Pelo en un moño. Vitamina Sea & E ... ¡Justo lo que mi corazón necesitaba antes de empezar un año nuevo! ¡Gracias, Dios! ?? Gracias 2022), fue la frase con la que la cantante compartió las imágenes en las que recibió cientos de mensajes positivos por parte de sus fans, así como más de 300 mil "likes".

