FOTOS | Issa Vegas luce sus piernas de acero con entallados leggings blancos

Issa Vegas es una de las estrellas de OnlyFans latinoamericanas más exitosas del momento, quien gracias a sus continuas publicaciones en redes sociales se ha coronado como una de las gurús del ejercicio en Instagram, red social en la que acumula más de 9 millones de seguidores, los cuales no dudan en llenarla de elogios y admirar su constancia en el gym, misma que le ayuda a conservar una figura envidiable, de la cual hizo gala esta tarde.

Así, por medio de una serie de imágenes, Issa Vegas causó furor en Instagram al compartir unas pics en las que se le puede ver luciendo un sexy conjunto blanco compuesto por un crop top y unos entallados leggings blancos que resaltan las curvas de la argentina.

Issa Vegas se lució con este outfit blanco

De hecho, con el objetivo de lucir sus piernas de acero y sus glúteos, Issa Vegas optó por unas poses en las que podemos verla haciendo énfasis en su cintura, así como en su derriere, lo cual hace que la atención se centre en estas partes de su cuerpo, mismo que se ha encargado de moldear para ser uno de los más perfectos de la plataforma para adultos.

No obstante, además de ser una exitosa modelo, Issa Vegas también motiva a sus seguidores a llevar un estilo de vida saludable, asegurándoles que con empeño y persistencia pueden obtener los mismos resultados, pues ella también es una excelente coach que hace rutinas de ejercicio muy efectivas.

Issa Vegas decidió tomarse una serie de fotos en las que lució sus piernas de acero

No obstante, en los últimos días no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Issa Vegas, ya que al ser argentina recibió mucho hate por parte de algunos aficionados al futbol que no tomaron muy bien la victoria del país latinoamericano, por lo cual no dudaron en despotricar en contra de la influencer.

No obstante, ella supo responder de una manera muy cordial hacia las críticas y aseguró que no tenía nada de malo sentir orgullo nacional por los logros que estaba teniendo la selección de su país, asegurando que se debía tener respeto y empatía por las hazañas de cada Estado soberano.

"Me pone muy triste que le deseen el mal a un país que la ha pasado tan mal, se merecen una alegría... Ojalá que puedan sentirse felices al ver la alegría de otros... se siente bien bonito, inténtenlo", escribió Issa Vegas en sus instastories.

¿Te gustaron las fotos de Issa Vegas?

