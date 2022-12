FOTOS | Issa Vegas se luce con ombliguera y tanga blanca

Luego de que Issa Vegas generara polémica en redes sociales tras apoyar a su país por pasar a la final del Mundial de Qatar 2022, la bella modelo argentina decidió cautivar a sus fans publicando una serie de fotografías en las que hizo gala de su sensualidad utilizando un outfit muy casual, mismo que hizo que sus seguidores de Instagram la llenaran de elogios en los cuales destacaron su belleza y estilo.

En las pics podemos ver a la estrella de OnlyFans utilizando una sexy ombliguera blanca con una leyenda en letras negras, la cual Issa Vegas combinó con un pantalón de mezclilla azul claro permite que su abdomen de acero se luzca de manera super sexy.

Issa Vegas se ve muy sexy con su labial rojo

Como accesorios, la gurú de rutinas de ejercicio lleva unos lentes de sol rojos, los cuales hacen juego con su lipstick, mientras que en su joyería se limita a un reloj de correa negra, el cual combina con su cinturón de estoperoles en el mismo tono, haciendo que contraste un detalle particularmente erótico en su atuendo casual.

Pues, al igual que hizo Dua Lipa hace algunas semanas, Issa Vegas decidió revivir una tendencia de los 2000 al una tanga blanca por fuera de los jeans, haciendo que esta se volviera la protagonista de su look, dándole un toque sexy y casual a su outfit final.

¿Te gustan los lentes de sol de Issa Vegas?

Pues recordemos que en aquella época era común que las generaciones más jóvenes aprovecharan este tipo de lencería para lucir los hilos o listones de esta por afuera de las prendas inferiores, tales como las faldas y los jeans, con lo cual se le daba un toque retro a su atuendo, mismo que adquiría un plus super sensual.

No obstante, la tendencia poco a poco fue desapareciendo, aunque algunas famosas parecen querer traerla de vuelta, tal y como demuestra Issa Vegas en estas fotografías, mismas que se hicieron acreedoras a millones de me gusta y cientos de comentarios, entre los cuales destacan mensajes como: "Your outfit is the best (Tu atuendo es el mejor)" y "Tú eres simplemente perfecta".

Issa Vegas completó su look con un cinturón negro super sensual

