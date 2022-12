Participante de La Academia revela que fue obligado por TV Azteca a salir del clóset: ¿Quién es?

Desde 2002, el famoso programa La Academia ha sido el espacio gracias al cual diversos artistas como Yuridia, Yahir, Nadia, Myriam Montemayor y Víctor García, han podido consolidarse. Sin embargo este reality show no se ha librado de estar envuelto en distintas polémicas.

Una de ellas tuvo que ver con dinámicas de discriminación en las grabaciones y en los castings, así ocurrió con un integrante, que asegura que la televisora del Ajusco provocó que el revelara su homosexualidad.

Se trata de Dennis Arana, uno de los finalistas, quien confesó las maneras en las que se vio obligado por parte del equipo de producción a hablar de su orientación sexual y por las que decidió dejar el programa.

Dennis Arana reveló cómo reveló su homosexualidad. Foto: IG/ dennisarana

Así lo sacaron del clóset

Dennis ha compartido en entrevistas que su salida del clóset fue a nivel nacional y en vivo; sin embargo, él nunca dio su consentimiento. TV Azteca lo hizo públicamente como parte de una de sus emisiones y para él fue muy impactante porque pensó en las reacciones que podría tener su familia.

"Cuando a mí me sacan del clóset pues casi de una forma obligado y no por mi decisión, claro (que me sentí invadido) yo iba a abandonar ese día el proyecto", reveló Dennis en un podcast.