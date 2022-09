"No sabe leer": Lolita Cortés responde a la polémica con Paco de Miguel en "La Academia"

Aunque “La Academia 20 años” llegó a su fin sigue dando de qué hablar y una vez más por Lolita Cortés, pues rompió el silencio sobre lo ocurrido en uno de los capítulos finales con el comediante Paco de Miguel quien fue ignorado por la crítica luego de hacer mofa de algunos pleitos con el director, Alexander Acha.

En agosto pasado el influencer participó en el reality show musical con su personaje de Miss Lety y realizó algunas bromas sobre el conflicto que existía entre la “juez de hierro” y los profesores, algo que no fue del agrado de Cortés quien lo ignoró y comenzó a tomarse selfies provocando así las burlas y críticas en redes sociales.

En entrevista con Pedro Prieto, la crítica fue cuestionada sobre su actitud durante aquel polémico programa y se alzó contra el comediante: “Esta diciendo unas estupideces que las estaba leyendo en el teleprompter, además, este tipo ni siquiera estaba improvisando lo estaba leyendo”.

“Me enojé porque dije: ‘Este idio** ni siquiera sabe lo que está diciendo, ni siquiera sé quién es y ni siquiera sabe leer, entonces le voy a tomar fotos a mis uñas, que ese día me había hecho las uñas y me habían quedado divinas”, dijo la crítica ante lo ocurrido entre risas.

Incómodo momento en “La Academia”

Lolita Cortés se negó a dar declaraciones sobre su reacción durante la presentación de Paco de Miguel, pero el creador de contenido ha mencionado en más de una ocasión lo incómodo que fue el momento para los presentes y la tensión que se vivía en el ambiente desde antes de su llegada.

En entrevista con Franco Escamilla, el influencer dijo no ser fan de Lolita Cortés pero aseguró que se trataba de una mujer con “mucha personalidad” y ya le habían advertido sobre su sinceridad al expresar lo que pensaba, aunque no imaginó la humillación con la que quedaría manchada su carrera.

“Hubiera preferido mil veces hacer improvisar que estar en la incomodidad de hacer algo que no viene de mí, pero fue mi error no decir: ‘Vamos a cambiarlo’, pero tampoco es que puedes llegar a deshacer, no me sentí con la confianza de cambiar todo”, dijo.

Añadió: “Lo revisé (el guión) vamos al aire y mientras lo estaba diciendo no me estaba sintiendo cómodo; estaba diciéndolo, pero a la vez tratando de cambiar cosas y cuando Lola reaccionó de esa manera, no me lo esperaba (...) Me confundí, me sacó totalmente de lo que yo traía y estaba haciendo, que está bien porque aprendes de eso, son cosas que te ayudan a crecer. Pero sí fue impactante estar ahí porque no entendí”.

