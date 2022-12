Cazzu celebra la victoria de Argentina en Qatar desde un yate

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se ha coronado como una de las cantantes más famosas en argentina. La referente del género urbano cuenta con miles de reproducciones en YouTube y Spotify y es una de las figuras públicas más seguida en redes sociales como Instagram, donde acumula más de 10 millones de seguidores. La intérprete de "Turra" también ha destacado por ser una aficionada a la selección de su país, la cual este domingo ganó el Mundial de Qatar 2022.

A través de sus historias de Instagram, Cazzu aprovechó para compartir su pasión por el fútbol y subió una parte de los festejos que realizó a bordo de un lujoso yate, en compañía de amigas y amigos. En una de la imágenes compartidas por la argentina incluso aparece su hermana, Flor, llorando mientras porta el jersey de la selección de su país.

Familiares y amigos de la trapera compartieron su amor por el fútbol. Foto: IG @Cazzu

En otra de sus historias, la intérprete de "Mucha data" aparece saltando y alabando a Leo Messi, la estrella del fútbol que se llevó la copa del mundo. En el clip se escucha que la cantante y sus amigas estaban entonando la canción "Messi", de Neo Pistea, otro rapero de nacionalidad argentina.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Cazzu deja ver su pasión por el fútbol. El pasado mes de noviembre, cuando la argentina se presentó en el Coca Cola Flow Fest de la Ciudad de México, aprovechó la ocasión para bromear con la derrota de México ante la Selección Argentina, la cual se dio el mismo sábado que la trapera se presentó en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante sus presentaciones en México, la cantante bromeó sobre la derrota de la Selección de México ante Argentina. Foto: IG @cazzu

Durante el concierto, la intérprete de "Las nenas" decidió hacer un pequeño comentario para bromear con el público, sin embargo no fue bien recibido por parte de los aficionados mexicanos. "¿Están tristes porque perdieron?", dijo Cazzu, lo que provocó un abucheo colectivo por parte del público mexicano.

Segundos después de esto, Cazzu felicitó a los mexicanos por hacer "tremendo partido" y aclaró: "No me gusta el fútbol, a mí me gusta la música", antes de cantar su tema "Toda".

SIGUE LEYENDO

FOTOS | Con mini vestido, Cazzu celebra sus 29 años en una gran fiesta

Yanet García: 3 arriesgados videos con los que ha paralizado TikTok

FOTOS | Ellas son las luchadoras que dejaron el deporte para triunfar en OnlyFans