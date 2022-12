VIDEO | ¿Bad Bunny huele a sudor? Afortunada fan que subió al escenario revela a qué huele Benito

Bad Bunny es uno de los artistas del momento, prueba de ello es el furor que ha causado su última gira, la cual además de traer épicas historias de fans que recorrieron estados con tal de verlo en una de sus presentaciones en la Ciudad de México y Monterrey, ha provocado que se viralicen algunos TikToks de los fragmentos de los conciertos que el reggaetonero dio en nuestro país, siendo de especial interés uno donde sale una chica perreando con el conejo malo, la cual incluso respondió a unas preguntas en redes sociales.

La chica identificada como "Hey Its Mayrin" en TikTok relató cómo es que logró subir al escenario y cantar a lado de Bad Bunny, quien recientemente recibió por parte de Spotify tres anillos que conmemoran su trayectoria al ser reconocido como el artista más escuchado la enunciada plataforma musical a nivel global.

En su narración, la joven expresa que su novio fue un elemento vital para que "Benito" lograra notarla entre el tumulto de gente y la eligiera a ella para subir al escenario, pues su pareja la cargó y así fue como el cantante pudo notarla y elegirla, lo cual la paralizó y la llenó de emoción, pero después de despertar del frenesí la fanática comenzó a abrirse paso hacia el escenario donde le indicaron que no podía subir con su celular, lo cual la orilló a confiar en uno de los asistentes del concierto, quien amablemente se ofreció a cuidar su teléfono y hasta la grabó mientras perreaba con Bad Bunny.

¿A qué crees que huela Bad Bunny?

¿A qué huele Bad Bunny? Esto dijo la fan que lo olió de cerca

Aunque parezca extraño, muchos de los seguidores de Bad Bunny se preguntan a qué huele el reggaetonero, por lo cual, aprovechando que la afortunada fan que había subido al escenario del conejo malo estaba respondiendo preguntas, aprovecharon para cuestionarla acerca de cuál era el olor del artista.

Y a pesar de que ella aseguró que en un primer momento no lo abrazó porque estaba pasmada de la emoción, fue el propio puertorriqueño quien al final se acercó con todas las fans que habían subido al escenario para darles un abrazo y fue así que se percató de su particular aroma.

"Él (Bad Bunny) nos abrazó después y yo lo olí de la chamarra porque yo también quería saber a qué olía [risas] Me llevé un poquito la decepción porque no olía a nada, o sea, no olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor o no olí nada. La otra chava (que subió al escenario) dice que olía hermoso, pero o sea yo no sentí un olor, a lo mejor el chico que lo abrazó, a lo mejor él sí pudo oler un poquito más", señaló la TikToker.

¿Crees que Bad Bunny huela rico?

Tras esto, los comentarios no se hicieron esperar, pues los usuarios esperaban una respuesta más escandalosa y no una trágica repetición de la historia de Jean Baptiste Grenouille, protagonista de la novela titulada "El Perfume", personaje que se caracteriza por no tener ningún aroma.

"¿Cómo no va a oler a nada?" y "Yo digo que huele al amor de mi vida", fueron algunos de los comentarios, aunque también hubo algunos mensajes en los que los usuarios le decían a la estudiante de medicina que fue la chica que mejor bailó durante el concierto y que no le hiciera caso a los haters, ya que probablemente solo estaban "ardidos" por no haber podido subir al escenario con Bad Bunny.

