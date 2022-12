VIDEO: Así reaccionó Bad Bunny cuando le preguntaron si colaboraría con BTS

Bad Bunny, quien es conocido por éxitos como "Me Porto Bonito" y "Neverita", ha ganado fama mundial por su originalidad y talento. De hecho, muchos artistas han colaborado con él y en su último disco "Un Verano Sin Ti" hay canciones junto a Bomba Estéreo, Checho Corleone, Jhayco, Rauw Alejandro y The Marias. Por esta razón, muchos esperan que el boricua haga una colaboración con la boyband del momento, BTS, pues seguramente sería un éxito.

"El Conejo Malo" hizo dos sold out en el Estadio Azteca. (Créditos: Facebook / Bad Bunny)

La reacción de Bad Bunny cuando le preguntaron de una colaboración con BTS

Durante una entrevista para The Rundown, el intérprete de "La Corriente" y "Efecto" reveló que le gustaría colaborar con los Bangtan Boys, pero aseguró que primero necesitaba aprender a bailar como ellos, ya que lo hacen muy bien. Por su parte, la entrevistadora le dijo que no necesitaba aprender bailar, pero él insistió en lo buenos que son y dijo que solamente cantaría con ellos hasta mejorar su técnica de baile. "Sé bailar, pero no como BTS", agregó el boricua.

La respuesta de BTS cuando le preguntaron si colaborarían con "El Conejo Malo"

Mientras tanto, los cantantes de temas como "Dynamite" y "Fake Love" también han hablado sobre una posible colaboración con Bad Bunny, pues durante una entrevista en 2019 con Most Requested se mostraron muy entusiasmados de poder trabajar con artistas latinos. "Por supuesto", respondió Taehyung, mejor conocido como V.

Bad Bunny es uno de los cantantes latinos más importantes del momento. (Créditos: Facebook / Bad Bunny)

Además, mencionaron que les gustaba la canción "Despacito" de Luis Fonsi con Daddy Yankee y comentaron que les encantaba la música del reguetonero colombiano J-Balvin, quien ha colaborado con "El Conejo Malo" en canciones como "LA CANCIÓN" y "UN PESO".

¿Bad Bunny es ARMY?

Pese a que el reguetonero no se reconoce como ARMY, ha demostrado que le gusta la música de los Bangtan Boys, pues en un video que circula en redes sociales se aprecia al boricua escuchando "Butter", una de las canciones más reconocidas de la boyband.

