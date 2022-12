Le llueven críticas a Jin de BTS tras mostrarse desanimado de ingresar al servicio militar

BTS, la boybad de K-Pop más popular del momento, ha comenzado a enlistarse en el servicio militar para poder cumplir con su deber como ciudadanos de Corea del Sur. Jin, el miembro más grande, quien hace unos días celebró sus 30 años, ya ingresó al ejército surcoreano desde el pasado 13 de diciembre, pero ha sido criticado en redes sociales debido a que se mostró desanimado antes.

¿Qué fue lo que dijo Jin que molestó a los surcoreanos?

El mayor de los miembros de BTS fue sumamente criticado por los internautas coreanos luego de que una fan le preguntó qué pensaba hacer durante su cumpleaños el pasado 4 de diciembre, pues él respondió que no haría nada debido a que ingresaría a su servicio militar obligatorio. "Es tu cumpleaños el próximo mes, ¿estás emocionado?", escribió la seguidora. "No... Ingresaré a la primera línea", respondió el ídolo.

Ante esto, usuarios en redes sociales, sobre todo de Corea del Sur, se mostraron ofendidos, pues afirman que se leía muy desanimado de cumplir con su deber como coreano. "Que exagerado, todos los ídolos deben hacerlo", "Debe actuar como un hombre y dejar de llorar" y "Demoró mucho en irse, no puede quejarse", fueron algunas reacciones en redes.

Jin atrasó su servicio en más de una ocasión. (Créditos: Facebook / BTS)

ARMY defiende a Jin de los haters

Por su parte, los seguidores de BTS, conocidos como ARMY, se mostraron molestos por las críticas contra Jin, ya que aseguran es normal que se sienta desanimado de entrar al servicio y no poder celebrar con sus seres queridos. "No entiendo por qué la crítica, él sólo respondió que no está emocionado porque por lógica, no podrá celebrarlo con sus seres queridos, yo creo que cualquier persona diría lo mismo", escribió una fan en Facebook.

¿Jin celebró su cumpleaños?

Pese a que Jin creyó que no podría disfrutar de su cumpleaños, lo cierto es que el pasado 4 de octubre pudo festejar sus 30 años comiendo deliciosa comida coreana en el restaurante de su hermano. Aunque ya ingresó al servicio el día de ayer, Jin se mostró feliz y sonriente antes de entrar al ejército.

