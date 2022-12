El exmiembro de BIGBANG, Seungri, será liberado tras estar solo 8 meses en prisión por prostitución y fraude

El cantante de pop coreano, Seungri, quien anteriormente formó parte de la boyband BIGBANG, fue originalmente sentenciado a tres años de prisión tras declararlo culpable de nueve cargos, pero a inicios de este año la Corte Suprema de Corea del Sur finalizó una sentencia de un año y medio.

Sin embargo, tras salir de su servicio militar el pasado 9 de junio, fue trasladado a una prisión civil y fue entonces cuando se dio a conocer que en ocho meses saldría de la cárcel. Con esto, el cantante de temas como "Gotta Talk To U" y "WHERE R U FROM" quedaría libre en menos de 100 días y la noticia ha indignado a los internautas.

Seungri era el menor de los integrantes de BIGBANG. (Créditos: Facebook / BIGBANG)

¿Cuáles son los cargos de Seungri?

Lee Seung-hyun, nombre verdadero del cantante coreano, fue acusado de nueve cargos de los que solo admitió uno. Pero, fue declaro culpable de: violación de la ley de castigo agravado, delitos económicos específicos. violación de la ley de higiene alimentaria, malversación de fondos, violación de la ley de casos especiales de castigo, delitos sexuales, apuestas habituales, violación de la ley de transacciones de cambio de divisas y mediación en la prostitución.

El cantante fue acusado de nueve cargos. (Créditos: Facebook / BIGBANG)

¿Cuál era su sentencia original y por qué cambió?

El exartista de K-Pop, quien estuvo involucrado en el caso “Burning Sun”, un escándalo sexual en el que se vieron inmiscuidas varias celebridades, iba a ser sentenciado a cinco años tras las rejas a inicios del 2021, pero posteriormente cambió a tres años.

Pese a esto, Seungri será liberado en dos meses, pues recientemente se anunció que saldrá de prisión en febrero del próximo año. La noticia, ha indignado a intenautas, pues consideran que los cargos que se le imputaron merecian una mayor sentencia.

SIGUE LEYENDO:

La vez que Ángela Aguilar conoció a BTS y causó la envidia del ARMY

El actor chino Simu Liu asegura que V de BTS es “un hombre hermoso” y emociona al ARMY

Captan a Jennie de BLACKPINK perreando con el diseñador francés Simon Porte Jacquemus

PAL