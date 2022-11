BTS: Jin podría enlistarse en la zona más peligrosa del servicio militar

Recientemente, se dio a conocer que el cantante de pop coreano Jin de BTS podría ingresar servicio militar el próximo mes de diciembre y lo hará como unidad de la primera línea, una de las más peligrosas en el ejército, según reportes de medios coreanos. Ante esto, sus fans, conocidos como ARMY se han mostrado muy preocupados en redes sociales.

Jin podría ir a la primera línea

A través de su comunidad de fans conocida como Weverse, el mayor de los Bangtan Boys respondió a un seguidor que no podrá estar para su cumpleaños el próximo 4 de diciembre debido a que estará en la primera línea de su servicio militar obligatorio. De hecho, se cree que ingresará al Centro de Entrenamiento de Reclutas al Frente y no al Centro de Entrenamiento de Nonsan como otros ídolos.

Jin dijo que no estará para su cumpleaños. (Créditos: Weverse/ BTS)

Sin embargo, la agencia de la boyband, Big Hit Music, no ha detallado el día en que el artista y modelo surcoreano entrará al ejército para cumplir con su deber como ciudadano de Corea del Sur, pero sus fans esperan que puedan cuidar de su ídolo durante su servicio.

Jin es el mayor de BTS. (Créditos: Facebook / BTS)

ARMY se preocupa por Jin

Otra de las preocupaciones de sus fans, es que Jin es alérgico al frío y de enlistarse el proximo mes tendrá que soportar las bajas temperaturas del invierno en Corea del Sur. "Que el invierno esta vez no sea tan frío como los anteriores y nuestro Jin pueda cumplir con su deber sin ningún problema" y "Hay quien dice que las líneas del frente son lo más parecido al norte y son muy frías y conocidas por ser uno de los ejercicios más difíciles. Mi corazón se rompe por él", fueron algunos de los comentarios del ARMY, quienes están muy preocupados por su bienestar en el servicio militar.

¿Por qué ingresará a la primera línea?

Durante una entrevista el mes pasado, el cantante de pop coreano reveló que decidió esperar para ingresar al ejército debido a sus fans, ya que no quería hacerlas sufrir, pero esta decisión fue la que lo llevó a entrar a la primera línea, pues por su edad ya no tiene elección. "Debía alistarme en junio, pero no quería realizar una presentación llena de lágrimas con mis fans, así que esperé hasta el concierto en octubre (Busan) e hice el anuncio (alistamiento) tarde", detalló Jin.

