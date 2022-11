BTS: la vez que Jin declaró su amor por Brad Pitt

Kim Seok Jin, el miembro más grande de BTS, es un excelente cantante, pero también es un gran actor, por lo que es común que se inspire de otros artistas como es el caso del actor de Hollywood Brad Pitt, a quien admira desde hace unos años, según lo ha confesado en algunas entrevistas.

Jin y su amor por Brad Pitt

Durante una entrevista para Entertainment Tonight, los integrantes de Bangtan Boys fueron cuestionados sobre su crush dentro de las celebridades de Hollywood. Ante esto, Jin, quien pronto ingresará a su servicio militar obligatorio, no dudó ni un momento al decir el nombre del actor estadounidense Brad Pitt. Por su parte, el resto de los chicos no pararon de reír, ya que parecía que no había entendido la pregunta, pues todos mencionaron nombres de actrices.

En otro programa estadounidense, les preguntaron a los chicos con qué famoso les gustaría colaborar para una canción, pero Jin nuevamente sorprendió a todos con su respuesta, ya que dijo le gustaría trabajar con el actor de "Troya". Ante esto, el conductor de TV se mostró impactado, pues fue el único que mencionó a alguien de Hollywood.

De hecho, Seok se atrevió a mandarle un mensaje al actor y lo invitó su país natal. “Tengo todo el respeto del mundo por ti y cuando estoy acá, en el extranjero, eres la única persona en la que puedo pensar. Si alguna vez estás en Corea, búscame”, detalló Jin, quien hace poco lanzó su sencillo "The Astronaut" junto a Coldplay.

Jin será el primero de BTS en ir al ejército. (Créditos: Facebook / BTS)

Cabe señalar que, Brad Pitt es el ídolo de Jin, pues es un amante de la actuación y del cine. De hecho, se graduó de la carrera de Arte y Actuación en la Universidad de Konkuk en Corea del Sur y aunque no ha podido demostrar sus dotes actorales, Seoki espera poder trabajar muy pronto en la pantalla grande.

