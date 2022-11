BLACKPINK: la razón por la que Lisa y Rosé se pelearon durante su gira por EU

A través de redes sociales, se especuló que las cantantes de BLACKPINK, Lisa y Rosé estaban peleadas, pues durante su gira "Born Pink" por Estados Unidos fueron captadas ignorándose. Sin embargo, los fans de la agrupación, quienes se hacen llamar BLINKS, creen que se trata de un malentendido, ya que también hay videos donde se muestran muy unidas.

¿Qué pasó con Lisa y Rosé?

De acuerdo con internautas, las artistas de K-pop se mostraron molestas durante uno de sus conciertos en Dallas, Texas. Esto fue muy notorio, ya que no se miraban entre ellas y preferían interactuar con Jennie o Jisoo. En uno de los videos, se observa a Lisa alejándose de su compañera, mientras que Rosé, aparece haciendo lo mismo.

"Capaz se comió la comida de Rosé y por eso estaban enojadas", "NO, Lisa y Rosé no pueden estar enojadas", "Me niego a pensar que están enojadas" y "Explíquenme por qué dicen que están enojadas", fueron algunos de los mensajes del fandom, quienes se mostraron preocupados por la supuesta pelea entre sus ídolos.

De hecho, hay otras imágenes donde se aprecia a la intérprete de "Gone" intentando arreglar las cosas con la rapera, pues le ofrece su mano, pero esta es rechazada. "Se ve que Rosé quiere arreglar las cosas" y "En unos videos Lisa quiere arreglas las cosas y en otros Rosé", comentaron unos BLINKS en TikTok.

Rosé y Lisa son las mejores bailarinas de la girlband.(Créditos: SCAN / Welcoming Collection 2020)

¿Por qué se pelearon?

Hasta el momento, ninguna de las miembros de BLACKPINK se ha pronunciado al respecto, pero los fans de la girlband creen que se trata de algo temporal, ya que Rosé y Lisa se quieren mucho. Además, ellas mismas han detallado que suelen pelearse con frecuencia, pero al final siempre se reconcilian. "Solíamos pelear diario, todo el tiempo. Yo estaba como ´Rosé, ¿puedes parar por favor?", reveló la cantante de "Gone" en un documental para Netflix donde también aseguró que consideraba a la maknae como su hermana menor.

SIGUE LEYENDO:

BLACKPINK aparece en Los Simpson y sorprenden a los fans con este cameo | VIDEO

BTS conquistó a dos miembros de Twice, así los descubrió el ARMY

PAL