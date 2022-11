BTS conquistó a dos miembros de Twice, así los descubrió el ARMY

BTS se ha convertido en uno de los grupos más importantes de la industria musical, ya que ha conquistado a miles alrededor del mundo con sus temas. Sin embargo, los fans no son los únicos que han sido cautivados por los artistas surcoreanos, pues hasta sus propios compañeros de k-pop los escuchan, como es el caso de dos miembros de Twice, quienes fueron descubiertas por el ARMY hace algún tiempo y ahora ronda el video en redes sociales.

Twice es uno de los grupos femeninos de k-pop más importantes que hay en la actualidad, pues en los últimos años han tomado fuerza en el mercado internacional, algo que las ha hecho hacer giras por varias partes del mundo, llegando hasta la Ciudad de México, así como lanzar una canción completamente en inglés llamada "The Feels". Sin embargo, a pesar de su relevancia, admiran a otros artistas por lo que cantan sus temas en todo momento como pasó con Bangtan.

Así fue como descubrieron que Twice es fan de BTS

El año pasado, el grupo masculino estrenó su canción "Butter", la cual le dio una segunda nominación a los premios Grammy, haciendo historia como el primer artista surcoreano en aspirar a este galardón. El tema fue muy sonado al rededor del mundo, ya que era muy pegajoso, por eso no es de sorprender que haya cautivado a sus compañeras de Twice, quienes en un en vivo por medio de la plataforma V Live fueron captadas escuchando este sencillo que también corearon.

Las que se dejaron ver como todas unas fans de los miembros de BTS fueron Nayeon y Momo -quien hace unos días cumplió 26 años-. Hace un año, las jóvenes idols realizaron una transmisión para estar en contacto con el ONCE, nombre que recibe su fandom, en la que corearon la canción de sus colegas. Aunque se han corrido rumores en redes sociales sobre que algunas de las integrantes del girlgroup no tienen buena relación con los intérpretes de "Dynamite", la grabación de las chicas podría demostrar que esto no es verdad.

En la misma transmisión, las dos miembros de Twice también escucharon "Magic" de TXT, quienes son los "hermanitos" de Bangtan, ya que pertenecen a la misma agencia y tienen una buena relación. Asimismo, pusieron el tema de "LALISA", sencillo con el que debutó como solista Lisa de BLACKPINK, con la que el grupo femenino es muy cercana, ya que es amiga de las otras miembros Jihyo y Mina.

Nayeon y Momo cantaron "Butter" IG @twicetagram

Aunque hay veces en que surgen rivalidades entre los fandoms de k-pop, la realidad es que muchos de los miembros de las bandas se llevan muy bien y hasta gustan de la música del otro, como en este caso en el que Twice cantó una canción de BTS, sin embargo, esta no es la primera vez que surge este intercambio pues los miembros de la famosa boyband han hasta bailado temas de sus compañeras, quienes poco a poco también se convierten en representantes del género a nivel internacional.

SIGUE LEYENDO:

BTS: La integrante de TWICE que confesó soñar con uno de los integrantes por esta razón

TWICE: Así es el lujoso departamento de miles de dólares donde viven las integrantes