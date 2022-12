Así fue como Jin de BTS "reveló" que estaba casado antes de irse al servicio militar | VIDEO

Jin de BTS fue el primero en irse al ejército, tras debutar como solista con el sencillo "The Astronaut" y presentarse por última vez en Argentina junto al Coldplay, ahora servirá como soldado activo en el servicio militar. Se espera que su regreso sea a mediados del 2024.

Por lo mientras, las fans de BTS podrán disfrutar de las acitvidades en solitario que aún prepararon Jimin, Suga, V y Jungkook, pues sus demás compañeros ya lanzaron sus primeros discos como despedida para el ARMY. Y es que, cada uno se enlistará por separado, con tan solo unos meses de diferencia, aunque se desconoce la fecha y si irán al ejército, a la marina o al gobierno.

El cantante K-Pop estará alejado de los escenarios por casi dos años, aunque podría tener presentaciones con la banda del ejército o tener un permiso especial del gobierno para actuar con el grupo. Jin de BTS será dado de alta del ejército con casi 32 años, (33 en edad coreana) y, aunque no ha tenido escándalos de citas, él mismo reveló si se casó antes de irse al ejército.

Algunos idols acostumbran a casarse antes de irse al servicio, pues la espera puede ser muy larga, otros se mantienen solteros o sus relaciones son totalmente privadas. En el caso de BTS, no se ha confirmado ningún noviazgo de los integrantes, pero Jin decidió sincerarse con sus fans.

Durante su viaje a Hawaii, Jin de BTS "confirmó" estar casado, pues en un evento una joven le pidió a los asistentes ponerse de pie si estaban recién casados, por lo que el cantante se levantó junto a su compañero RM cuando este le tradujo el mensaje. Sin embargo, todo se trató de una broma.

En otra ocasión, Jin de BTS le respondió a una fan cuando esta aseguró que se había casado con ella y el cantante simplemente le dijo que:

No, no lo he hecho, no me he casado con nadie