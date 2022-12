Eva Mendes paraliza la red en vaporoso vestido y se corona como la latina más bella

La actriz Eva Mendes es una de las mujeres más bellas del cine de Hollywood, y así lo confirmó con una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde suma millones de fanáticos. La también modelo se coronó como la latina más bella con un video en el que se lució con un vaporoso vestido blanco con estampado floral, clip con el que paralizó la popular plataformas con su sensualidad.

Eva de la Caridad Méndez, nombre real de la actriz, es una de las famosas que impacta con sus sesiones, como lo demostró cuando posó para el fotógrafo Marino Parisotto, para el calendario 2008 de Campari, en el que aparece disfrazada de personaje de cuento. Además, se le recuerda por sus imágenes al natural para un anuncio publicitario de la organización PETA, durante una campaña contra el uso de pieles animales.

Eva Mendes se corona como la más bella en vaporoso vestido

La guapa estadounidense, de ascendencia cubana, es una de las latinas favoritas de las redes sociales y la pantalla grande, como lo confirma con su número de seguidores, pues en Instagram suma 3.3 millones de fans, con quienes comparte fotos y videos en los que presume coquetos looks, como el vestido vaporoso de volados y estampado de flores con el que se llevó todas las miradas.

"Amore, amore, amore… Dress: @shonajoy", escribió Mendes para acompañar el video en el que se le ve caminar por un pasillo con la prenda de tela ligera, publicación con la que explotó la red social al recibir miles de comentarios y 179 mil "me gusta", demostrando que es una de las estrellas de Hollywood consentidas de los usuarios de las plataformas digitales, quienes nunca pierden la oportunidad de admirarla por su belleza.

En las imágenes compartidas por la estrella de la pantalla grande se le observa caminando por un pasillo mientras parece desabotonar su vestido, una prenda de tela vaporosa que destaca su silueta curvilínea al tratarse de una prenda ceñida en la parte de la cintura, con volados en la falda que le dan un toque moderno, coronándose también como una de las mejores vestidas de Hollywood.

Eva nació en Miami, Florida, en los Estados Unidos, hija de migrantes cubanos. Es la menor de cuatro hermanos y se sabe que abandonó sus estudios de marketing al ser descubierta por un agente artístico. Desde el 2011 es pareja del también actor Ryan Gosling. En el 2014 recibió a su primer hija, una niña a la cual llamaron Esmeralda, para abril de 2016 la pareja tuvo a la pequeña Amada.

Eva Mendes derrocha belleza y sensualidad. Foto: IG @evamendes

Su primera película fue "Children of the Corn V: Fields of Terror" de 1998, ese mismo año apareció también en un episodio de la conocida serie de televisión "Urgencias". Su carrera en el cine de Hollywood se consolidó con proyectos como "My Brother the Pig" (1999), "Out of Time" (2001), la cinta de acción protagonizada por Denzel Washington "Training Day" (2001) y "Fast 2 Furious" (2003). Una de los filmes que le dio proyección internacional, y con la que conquistó a miles por su belleza y sensualidad fue "Hitch" (2005), comedia que coprotagonizó con Will Smith.

