Las mujeres de 40 se vuelven “más poderosas y sexys”, Kate Winslet habla abiertamente sobre envejecer

Cada vez son más las celebridades las que se suman a diferentes movimientos que buscan promover el amor propio y dejar de lado los estándares de belleza, como la actriz Kate Winslet quien envió un poderoso mensaje sobre la importancia de abrazar los cambios propios del tiempo y cómo envejecer hace más poderosas a las mujeres.

La actriz, de 47 años, es parte del elenco de la cinta “Avatar: The Way of Water” que llegó a las salas de cine este 15 de diciembre y al mismo tiempo promociona “I am Ruth” en la que comparte créditos con su hija. Es en este contexto que habló sobre la importancia del cuidado de la salud mientras se abrazan los cambios físicos que logran afectar a cientos de mujeres en todo el mundo.

Kate Winslet envía poderoso mensaje sobre envejecer. Foto: AP

“Nos volvemos más mujer, más poderosas, más sexys. Crecemos más en nosotras mismas. Tenemos la oportunidad de hablar y decir lo que pensamos y no tener miedo de lo que la gente piense de nosotros. No me importa tanto cómo nos vemos, creo que es asombroso. ¡Vamos, chicas! Estemos en nuestro poder”, dijo en entrevista con Emma Barnett para el programa de radio “Woman’s Hour”.

“No se puede luchar contra el cambio”

La estrella de “Titanic” motivó al público, sobre todo a las mujeres, a abrazar el envejecimiento ya que los cambios propios del tiempo son algo contra lo que es imposible luchar. Al respecto, dijo amar sus arrugas y canas ya que estos signos son parte de ello y “la vida es demasiado corta” como para preocuparse de eso.

Winslet señaló la importancia de un equilibrio y una sana alimentación es parte de ello, pues ayuda a mejorar el aspecto de la piel y retrasar los signos del envejecimiento; sin embargo, esto no lo detiene y dejar de preocuparse por la apariencia física para ver en el interior se ha convertido en algo cada vez más relevante.

“Claro, podemos hacer cosas para apoyar nuestra salud y nuestra piel para sentirnos un poco mejor y hacer que duremos un poco más, pero para mí, se trata de que la belleza venga desde dentro y no esa tan autocrítico, es un gran problema.

La actriz aseguró que envejecer es un regalo preciado. Foto: AP

