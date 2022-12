Itatí Cantoral está muy agradecida con Mayrín Villanueva por un motivo que pocos imaginaban

Desde su ruptura con Eduardo Santamarina en 2004, Itatí Cantoral y el actor han tratado de mantener una relación cordial debido a los hijos que los unen, cuestión que en un inicio fue complicada debido a que ventiló que el histrión le había sido infiel a la inmortal villana con Susana González durante las grabaciones de la telenovela "Velo de Novia", cuestión que hizo que la ruptura se hiciera muy mediática.

Sin embargo, a 18 años del escándalo las cosas han cambiado, pues aquella aventura no prosperó y finalmente el triángulo amoroso hizo su vida con diferentes parejas sentimentales, pues mientras Susana González lleva una relación de casi 12 años con el actor Marcos Montero, Itatí Cantoral se casó por segunda ocasión con Carlos Alberto Cruz, aunque su matrimonio concluyó en 2017. Mientras que Eduardo Santamarina actualmente se encuentra casado con la actriz Mayrín Villanueva, pero ¿cómo se llevan ella y quien dio vida a Soraya Montenegro?

En entrevista para "Venga la Alegría", Itatí Cantoral se sinceró al respecto y a diferencia de lo que muchos podrían pensar, habló maravillas de la actual esposa del padre de sus gemelos, a quien además agradeció el hecho de haber cuidado y querido tanto a sus hijos.

"Me tocó muy buena suerte, no sé qué hubiera sido si Eduardo se hubiera casado con una mujer que maltratara a mis hijos, o sea, Soraya Montenegro queda chica... no, peor, o sea, no has visto una villana como esa", expuso Itatí Cantoral.