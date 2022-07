No solo fue Susana González: la verdad del divorcio de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina

El mundo del espectáculo ha tenido momentos de alta tensión en diversas ocasiones, en especial cuando hay divorcios de famosos muy reconocidos. Tal fue el caso de Eduardo Santamarina, quien cumple 54 años este 9 de julio, e Itatí Cantoral, quienes desataron un tremendo escándalo por su separación y años después confesaron haber estado con otras personas antes de divorciarse formalmente.

La pareja tiene más de 17 años separada, pero durante ese tiempo han sido cuestionados en múltiples ocasiones sobre el tema. Aunque ninguno ha dato detalles profundos, los actores han dado a conocer su versión de los hechos. Por un lado, Itatí Cantoral habló con Gustavo Adolfo Infante y Yordi Rosado sobre el tema y confirmó que fueron empleados de su entorno los que le informaron de la infidelidad de su esposo.

Con el conductor de "El minuto que cambió mi destino", la mexicana aseguró que el rompimiento no fue culpa de nadie, pero detalló que "todos" se enteraron antes de ella en Televisa. Todo ocurrió cuando Santamarina grababa la novela "Velo de novia", producida por Juan Osorio y protagonizada junto con Susana González en 2003. En aquel entonces, Cantoral acompañaba a su esposo a las grabaciones hasta que un día empezó a pedirle que dejara de hacerlo.

La pareja se ha mantenido en buenos términos en los últimos años FOTO: Especial

Las infidelidades

"Le llevaba la comida hecha por mí y él ya no quería (...) pues ya andaba con la Susana González", comentó. Sin embargo, Cantoral se enteró de la infidelidad por una señora encargada de asignar camerinos en la empresa. "La del camerino me dijo: 'ay señora, yo ya no sé ni qué decirle. Se meten al camerino, ya todos aquí lo saben", señaló. Un tiempo despues aseguraría que su chofer también le confirmó el engaño de su marido.

Tiempo después en entrevista con Yordi Rosado, Itatí Cantoral confesaría que la razón de su divorcio no fue únicamente la infidelidad. "Te voy a decir una cosa, no fue Susana González. Fue hace tantos años, seguramente, tuve mucho errores yo también, hubo mucho errores, no sé si más míos o de él”, dijo antes de detallar que previo a su divorcio ella también comenzó a salir con otro hombre de nombre Gabriel Porras.

Por su parte, Santamarina se mantuvo un poco más discreto con los detalles, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante aseguró que no hablaría de los motivos de su separación porque eran temas muy personales. "Itatí y yo nos o vamos a llevar a la tumba, pero no las ventila uno por respeto", sentenció.

El escándalo afectó con más fuerza a Susana González, actriz que recibió un golpe mediático fuerte por el caso y quien años después tendría la oportunidad de sentarse a platicar con Cantoral para hacerle saber su versión de la historia.

Pese a este difícil episodio en la vida de los actores, actualmente ambos mantienen una relación sana junto con los gemelos que procrearon, José Eduardo y Roberto Miguel, con quienes aparecen en redes sociales con frecuencia.

SEGUIR LEYENDO:

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina: Así fue su LUJOSA boda; FOTOS

Está telenovela sirvió de escenario para el amor entre Itatí Cantoral y Lalo Santamarina