Sólo para adultos: la película en HBO Max que recaudó más de 40 millones de dólares

Los usuarios a través de las diversas plataformas que hoy existen como Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+, se preguntan qué tipo de contenido pueden disfrutar, ya que las opciones son cada vez más amplias que van desde series de aventura, drama y romance, hasta películas de suspenso y terror.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Una cinta en HBO Max

En esta ocasión te recomendamos la cinta “La hora de tu muerte”, o por su título en inglés “Countdown”, es un filme escrito y dirigido por Justin Dec, el cual fue estrenado el 25 de octubre de 2019. Tras su lanzamiento, esta cinta recibió críticas mixtas en todo el mundo, además de que tuvo una recepción en taquilla considerada de mediano éxito debido a que sumó 41. 6 millones de dólares en la recaudación total en Estados Unidos.

Este filme actualmente se encuentra disponible a través de la plataforma HBO Max y sigue la historia de una enfermera, quien a sugerencia de uno de los pacientes que llegan a verla, descarga una extraña aplicación para su teléfono celular, la cual promete predecir el momento exacto en el que una persona morirá.

¿De qué trata “La hora de tu muerte"?

En una primera impresión, la protagonista duda de la veracidad de la plataforma web y considera que sólo se trata de una estafa para generar dinero, sin embargo, su perspectiva cambiará luego de que un paciente muere súbitamente, es ahí cuando ella pondrá a prueba dicha aplicación y debido a su trabajo como médica logra descubrir que las fechas coinciden con las personas que van perdiendo la vida cerca de ella.

Sin embargo, la intriga la corroe y decide consultar su propia fecha de muerte, es aquí cuando para su sorpresa y horror la joven se dará cuenta de que le quedan tres días de vida, a partir de ese momento ´descubrirá que en efecto hay una persona que intenta hacerle daño, por lo que ahora la protagonista lucha por encontrar la forma de sobrevivir a la predicción antes de que se le termine el tiempo.

A continuación te mostramos el tráiler de esta producción con duración de 90 minutos, misma sin duda podrá hacerte pasar un emocionante rato de emociones al máximo.

