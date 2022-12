VIDEO | Belinda sorprende con coqueto bikini en tonos claros desde el paraíso de Playa del Carmen

Belinda, unas de las máximas exponentes del pop, se encuentra de vacaciones en uno de los lugares más paradisiacos de México: Playa del Carmen en Quintana Roo. Para no perder la costumbre, la cantante documentó parte de su estadía desde el prestigioso hotel donde se hospeda acompañada por sus amistades más cercanas.

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz no dudó en publicar algunos videos donde llamó la atención su aparición en bikini, diseño que destacó por ser coqueto a la vista. De color rosa con blanco, la ex de Christian Nodal lució el su cincelada figura, la cual cuida con sana alimentación y ejercicio. Ella no se atrevió a escribir nada para que sus seguidores disfrutaran del panorama y la envidiaran un poquito.

En la primera grabación (todos los montó en sus historias de Instagram) camina hasta una zona donde hay camastros para recostarse boca arriba, mirar a la cámara y terminar girando para acomodarse y disfrutar del cálido ambiente que la zona natural le ofrece a sus visitantes. Aquellos que sean observadores y despeguen un poco la mira de la famosa, notarán el cielo luce tonos espectaculares.

En el segundo video Belinda se sumerge en la enorme piscina con vista al mar para después emerger como la sirena que es. subiéndose a la orilla y sostenida por sus brazos, asomó su cuerpo un poco más abajo de la cintura para dejar a todos sus seguidores sin aliento. Tras acomodarse, la o el afortunado camarógrafo giró la toma para que se apreciara el ocaso, espectáculo de la naturaleza común, pero que nadie se pierde.

Belinda posó como una sirena desde la piscina (Foto: captura de pantalla)

Belinda, la artista del momento

Si bien existe una gran cantidad de mujeres dentro de la industria musical, Belinda es una de las más completas y que muchos adoran en México y otras partes del mundo. Basta con mencionar que tras su última ruptura amorosa se fue a España para reactivar su carrera musical, algo que sus fans le agradecieron, además de integrarse al elenco de "Bienvenidos a Edén", producción de Netflix que tuvo un rotundo éxito.

Ahora, la española se sumó al grupo de artistas que aparecen dentro de los 2000's Pop Tour, que en principio rechazó la oferta y ahora es la invitada especial del evento. Sin duda, la respuesta de su público es inminente, pues ahora muchos se tatúan algo referente a ella, tal y como lo hicieron sus exparejas y tanta polémica levantó. Por ahora, parece que las cosas marchan sobre ruedas para ella después de tener un complicado 2022.

Belinda es una de las máximas exponentes del Pop (Foto: IG @belindapop)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Karely Ruiz se convierte en tatuadora y así fue su primer día en el nuevo trabajo

VIDEO | Juan Rivera explota contra productora por nueva serie de su hermana Jenni Rivera: “El morbo vende”

VIDEOS | A Cazzu ni Nodal la pudo ayudar y dio concierto en Puebla con muy poca asistencia