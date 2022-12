Esta película navideña te mostrará la magia de la hermandad y hará que los sentimientos emerjan en esta temporada de paz y amor

La temporada navideña es una época de dar, recibir y sobre todo valorar a nuestros seres queridos ¿a quién podría no gustarle? La respuesta es evidente y a la vez ilógica: al hermano de Santa Claus, pero no por la razón que te imaginas, Fred Claus no odia la Navidad porque su hermano trabaje demasiado o porque no tenga tiempo de convivir con él en esta temporada del año, sino porque realmente ha vivido bajo su sombra por literalmente décadas y eso lo ha hecho despreciar la sola idea de la Navidad, no obstante, un giro en la historia lo hará tener que convivir con su némesis, adorado Santa Claus.

Y ya que los problemas no vienen solos, en esta interesante película, Fred Claus no solo tendrá que convivir con Santa, quien está feliz de finalmente verlo tras años de haberse distanciado, sino que nuevamente tendrá que convivir con su madre, quien es la causante del distanciamiento entre los hermanos y quien hará que Fred se sienta incómodo.

¿Alguna vez te sentiste excluido por tu propia familia? Así se siente Fred, quien a pesar de todo ha hecho su vida lejos de los que supuestamente deberían de ser sus seres queridos y quienes continuamente lo ponen a prueba, pero esta vez, quien está a prueba es el propio Santa Claus, quien podría dejar de repartir sonrisas en el mundo.

Esta película es muy emotiva y te hará llorar en algunas escenas

Y lo irónico de esto es que será su hermano quien definirá si Santa Claus podrá seguir con la Navidad o tendrá que jubilarse, pero su determinación no será consciente y ni siquiera será dominado por los rencores del pasado, sino por el amor a un niño al que mal aconsejó en el pasado y que ahora califica dentro de los "niños mal portados".

¿Te portaste mal alguna vez y aún así Santa Claus te trajo regalos? Esta película podría explicarte porque el tierno sujeto te dio una segunda oportunidad y qué es lo que lo hizo cambiar el sistema del carbón o ¿será que lo sigue aplicando? Descubre si este año habrán regalos debajo de tu árbol de Navidad.

Escenas cómicas, emotivas y algunos flashbacks demasiado tristes son algunas de las características que vuelven a esta película navideña uno de los mejores filmes para iniciar diciembre con el espíritu navideño a todo lo que da.

