Toma asiento antes de ver cómo lucen hoy los nietos de Julio Iglesias, hijos de Enrique y Anna Kournikova

Enrique Iglesias es un cantautor, productor discográfico y actor español que es conocido además por ser hijo del exitoso cantante Julio Iglesias y de Isabel Preysler. Es considerado uno de los artistas latinos más importantes de todos, con el que ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. Desde hace 12 años está casado con la ex tenista rusa Anna Kournikova y tuvieron tres hijos, quienes así lucen hoy en la actualidad.

Hasta el día de la fecha, Enrique Iglesias ha logrado colocar cinco álbumes en los primeros puestos de la lista norteamericana Billboard Hot 100 y además el cantante ostenta el récord de haber posicionado más de 70 canciones en el primer puesto de esa lista. El intérprete de ‘Bailando’ ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo y se posiciona como uno de los artistas con mayores ventas en el mundo. Hay cinco hits que le han permitido recaudar millones de dólares como ‘Súbeme la radio’, ‘I like it, ‘No me digas que no’, ‘Lloro por ti’ y ‘¿Do you know?’.

Enrique Iglesias es un exitoso cantante español. Fuente Instagram @enriqueiglesias

En los últimos días, se conoció la noticia que Enrique Iglesias rechazó la millonaria herencia de su padre, Julio Iglesias. Muchos rumores afirman que padre e hijo no tienen una buena relación y desde hace varios años que no se hablan y además el cantante de 47 años habría manifestado en más de una ocasión que toda su carrera artística la hizo sin ayuda de su padre.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están juntos desde 2001 y la pareja tuvo tres hijos, dos mellizos de cuatro años llamados Nicholas y Lucy y la pequeña Mary que tiene tan solo un año. El cantante español ha demostrado que siempre está presente y que en el último tiempo no ha realizado tantas giras para estar con su familia.

Debido a la poca relación que tiene Enrique Iglesias con Julio Iglesias, no se han visto fotos de sus hijos con sus abuelos. Cuando le consultaron sobre qué representan sus hijos, el cantante aseveró: “Cuando los veo me ponen de buen humor. Han sido extraordinarios los últimos tres años y medio”. Tanto en las redes sociales del español como en la de la ex tenista rusa, comparten momentos en familia.