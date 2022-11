Somos tan viejos: Los invitados que no sabías e hicieron historia en Otro Rollo junto a Adal Ramones

Uno de los late night show más icónico de la televisión mexicana en los años 90, fue "Otro Rollo" donde arrasaba en raiting todos los martes era conducido por Adal Ramones, el cual tuvo invitados de lujo desde cantantes originarios de la República Mexicana, hasta bandas, solistas de talla internacional y leyendas de la música.

Por ello, a continuación te diremos quienes fueron los mejores artistas del programa que fue emitido de 1995 hasta 2007, de los cuales, muchos volverán a vivir recordando los mejores momentos de estos cantantes en el famoso show que llenaba los foro de Televisa.

Adal Ramones dejó los monólogos después de hacer Otro Rollo Foto: Especial

1. Backstreet Boys

Fue en 2001 cuando el programa ya se había establecido y A.J., Brian, Howie, Kevin y Nick, integrantes de los Backstreet Boys estuvieron en una entrevista con Adal Ramones, quienes probaron el famoso y clásico juego de los toques. En esa emisión Adal les enseñó a bailar merengue y hasta probaron los famosos shots de tequila. La boyband más famosa de los años 90, quienes se dieron un tiempo para pasar a los foros de San Ángel.

2. Britney Spears

Otra de las grandes invitadas más aclamadas fue Britney Spears, quien en 2002 visitó el foro de Otro Rollo y fue durante el programa que la "Princesa del Pop" le enseñó a bailar sensualmente a Adal, y cómo olvidar cuando se disfrazó de colegiala igual que en su video "Baby One More Time".

3. Coldplay

La icónica banda Coldplay visitó el programa luego de finalizar sus show en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México en su gira "A Rush of Blood to the Head Tour", donde interpretaron en el programa temas como "Clocks", donde uno de los momentos más memorables, fue cuando Adal le enseñó a pedir cigarros en español y sorprendió a todos.

4. NSYNC

Otra de las boybans más icónicas del momento que visitó los foros de Otro Rollo, fue NSYNC, quienes llegaron a México en 2001 para cerrar con su gira de conciertos y ofrecer una entrevista a Adal Ramones donde jugaron futbolito mientras vestían playeras de la selección mexicana.

5. Ricky Martin

El puertorriqueño visitó Televisa en 2006 a un año de finalizar el programa, se trata de Ricky Martin, quien cantó algunos de sus éxitos musicales y participó en el "Sketch" donde le enseñaron a servir taquitos de pastor donde aprendió a lanzar la piña y atraparla en el aire como lo hace todo un experto en la taquería.

6. Shakira

Fue en 1996, 2002 y 2005 cuando Shakira visitó Otro Rollo, aunque la primera vez que estuvo con Adal Ramones vivió un momento incómodo, pues fue cuestionada sobre el tipo de hombres que le gustaban y además la tocó de la cintura donde le preguntó cuánto medía su cintura a lo que la colombiana repondió: "Me gustan los hombres que no hacen este tipo de preguntas".

7. T.A.T.U.

Llegó la agrupación T.A.T.U. integradas por Lena Katina y Yulia Vólkova, estuvieron en el late night show para promocionar "Dangerous and Moving". Entre las dinámicas que más les gustó al público fue la lección en ruso que le dieron

SIGUE LEYENDO

Adal Ramones podría convertirse en papá a sus 60 años, esto se sabe

FOTOS | Ella es la hija de Adal Ramones que sigue los pasos de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón

Adal Ramones: Así fue el día que el conductor se incendió en pleno programa en vivo