Grafóloga analiza la reacción de Kunno tras ser rechazado en público por David Guetta

El pasado viernes 4 de noviembre se realizó la entrega de premios de 'Los 40 Music Awards' en España, ahí el influencer Kunno vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera, pues se puede ver en videos que circulan en redes sociales la forma en que el músico David Guetta evitó saludarlo de beso en la mejilla.

Todo ocurrió cuando el DJ francés subió al escenario para recibir el premio 'Best International Dance Artist'; sin embargo, no saludó de beso al tiktoker originario de Monterrey.

La reacción del también compositor internacional fue analizada por María Fernanda Centeno, quien es grafóloga y experta en lenguaje corporal.

De acuerdo con la especialista, David Guetta no rechazó a Kunno, en cambio el influencer sí fue "ligeramente invasivo", y no solo con el galardonado, sino también con su compañera durante la presentación.

La grafóloga considera que Kunno fue invasivo. Foto: Especial

"Cuando no le responden como el quiere, baja la mirada y le cambia su sonrisa que él tiene", detalla la experta.

Agregó que el DJ luce contento y con buena disposición; sin embargo, pudo haberse sentido invadido por el influencer mexicano.

"A mí no me parece que sea un desplante de David Guetta, pero sí creo que tal vez Kunno fue un poco invasivo, ya que sabemos que no es el mejor comunicando empatía con los demás, o al menos esa es la percepción que da en redes sociales".

Finalmente, indicó que Guetta se ve cómodo, "muy en su rollo", no parece haberle generado ningún conflicto, en cambio todo indica que fue Kunno quien se incomodó.

Seguir leyendo:

VIDEO: Kunno sufre humillante desplante de David Guetta en pleno escenario, así fue el momento

Papi Kunno: Filtran otros casos en el que el influencer fue ignorado y humillado en público

Papi Kunno revela a haber sufrido abuso sexual; "no podía defenderme y se aprovecharon"