Desde la playa, La Mala Rodríguez conquista en escotado bikini negro

La Mala Rodríguez ha sido calificada por sus millones de fanáticos al rededor del mundo como una de las españolas más sensuales, lo que demostró con su última publicación en las redes sociales, donde compartió una serie de fotografías en las que se lució desde la playa con un escotado bikini negro que fue perfecto para destacar su curvilínea silueta y conquistar a sus admiradores.

María Rodríguez Garrido, nombre real de la cantante originaria de España, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, famosa por su talento en la música, principalmente en el rap, pero también por ser una de las mujeres que cautiva los escenarios y por su puesto las redes sociales con sus reveladores atuendos, perfectos para mostrar su lado provocativo.

La Mala Rodríguez se luce en bikini negro

Fue este lunes cuando Rodríguez publicó en la plataforma de Meta y en Twitter fotografías en las que se le ve luciendo un atrevido atuendo con el que dejó poco a la imaginación, pues el conjunto combina un brassier de escote pronunciado, y una coqueta micro falda con la que enamoró a sus 1.4 millones de fans en Instagram, quienes la llenaron de halagos y piropos, mientras que en la red social recién adquirida por Elon Musk no se quedó atrás y le llovieron los corazones.

La Mala Rodríguez presume su belleza en revelador look. Foto: TW @malarodriguez

La intérprete y actriz conquistó a sus millones de seguidores con su atuendo, pues como en otras ocasiones dejó ver su curvilínea figura y demostró que no teme a lucirse con reveladores conjuntos, como lo presumió la noche de este lunes, para comenzar la semana con la mejor actitud, pues le regaló a sus admiradores varias postales en las que posó desde la playa, disfrutando del sol, el mar y la arena del lugar.

"Algo más?", fue la pequeña frase con la que la intérprete acompañó las instantáneas que ya han recibido más de 2 mil comentarios con frases como: "Ni más ni menos eso se llama perfección humana", "Me he enamorado de ti Mala desde niño, pero más ahora", "Estás encandilando al sol!!", "Me va a dar algo", "Me encantas preciosa ídola", "Diosa total", "Bellísima" y "enamorado de lo bella que eres"; además de generar 159 mil "me gusta".

La Mala Rodríguez se deja ver en sus redes, como Facebook, Instagram y Twitter con los atuendos más atrevidos, como lo confirmó con su reciente publicación en la plataforma de Meta, en la que cuenta con millones de seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de mensajes con cientos de elogioso emojis de corazón, caritas enamoradas y otros, para recordarle lo bella que es.

La española enamora con su sensualidad. Foto: IG @malarodriguez

Nacida en la provincia de Jerez de la Frontera, en la ciudad de Cádiz, al sureste de España, "La Mala" desde joven mostró interés por la música, sin embargo, antes de llegar al éxito en los escenarios tuvo que realizar otros trabajos, como camarera, profesora de aeróbics y trabajadora de limpieza, sin embargo, su gran talento y originalidad la han llevado a ser hoy es una de las españolas más famosas a nivel internacional.

La también actriz, que ha colaborado con artistas como Juan Magán y Lola Índigo, se ha popularizado en redes sociales por sus sensuales y atrevidas imágenes con las que enciende las redes, pues María Rodríguez no teme a dejarse ver en arriesgados looks con los que muestra mucho de su piel y deja poco a la imaginación.

La guapa cantante recibió miles de "likes". Foto: TW @malarodriguez

