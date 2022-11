Super Junior, el grupo que hizo historia en el K-Pop con 17 años de carrera

No se puede habla de K-Pop sin mencionar a Super Junior, el grupo leyenda de Corea del Sur. Los llamados reyes del Hallyu celebraron su 17 aniversario. Su historia comenzó en 2005, de ser un proyecto sin futuro, se convirtieron en los pioneros de este fenómeno mundial.

De ser los primeros en todo, a ser los últimos en pie, así es como se puede describir a Super Junior cuyo lema es "The last man standing" (el último hombre en pie), pues se adjudican la corona del K-Pop antes de que incluso fuera una moda y lo han plasmado en canciones como Superman y "The Crown".

Este fin de semana, Super Junior celebró junto a sus fans ELF su 17 aniversario, pues llevan varios años de carrera ininterrumpida, entre el grupo, solistas y sus subunidades. Fue a través de un video especial y varias imágenes que los integrantes festejaron y agradecieron a sus fans por todo su apoyo a través de la decoración de varios pasteles y un examen sobre la historia del grupo.

Super Junior: El grupo que marcó un antes y un después en el K-Pop

Super Junior fue nombrado como los Hallyu Kings, pues fueron los primeros en muchas cosas e hicieron historia en el K-Pop. Canciones como Mr. Simple y Sorry Sorry fueron virales hace más de una década. Casi todos los grupos coreanos han realizado el cover de una de sus canciones más famosas.

Super Junior ya hizo historia: desde dar una conferencia en la universidad de Oxford, presentarse en el Estadio Azteca en México con un lleno total, cantar en la clausura de los Juegos Olímpicos de Asia en 2018, ser el primer grupo en la historia en presentarse en Arabia Saudita y el que más ha visitado Latinoamérica con su gira "Super Show", la cual ya está en su novena edición.

Todo lo que se ha hecho ahora, Super Junior ya lo hizo antes y es que, el grupo idol fue el primero en tener 13 integrantes, entre ellos uno de nacionalidad china, crear la primera subunidad K-Pop con K.R.Y, sacar una canción en inglés, coreano y español, ganar un Teen Choice Award. Incluso han sido excluidos de los premios MAMA por tener "muchos" premios.

Y, aunque este año no celebraron con sus fans debido a la tragedia que sucedió en Itaewon, Super Junior compartió mensajes en sus redes sociales, asegurando que seguirán caminando juntos por muchos años más. Para finales de año y el 2023, se espera el lanzamiento de la segunda parte del álbum "The Road: Keep on going", su gira por Latinoamérica y el posible lanzamiento de su documental que fue pospuesto debido a la pandemia.

