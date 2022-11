BTS: la reacción de J-Hope al conocer a Lady Gaga, ¿habrá colaboración?

J-Hope, uno de los integrantes de BTS, conoció a Lady Gaga hace unos meses, pero recientemente en redes sociales sus fans lo recordaron, ya que existe el rumor de que la boyband podría colaborar con la cantante de temas como "Judas", "Alejandro" y "Just Dance" muy pronto.

Así fue el encuentro entre Hobbie y Gaga

El pasado mes de abril, el cantante surcoreano tuvo la oportunidad de conocer a la artista estadounidense, pues durante su concierto "Lady Gaga Enigma + Jazz & Piano", el cual se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, pudo tomarse algunas fotos a su lado tras ingresar al backstage.

En aquel entonces, Hobbie, como le dicen de cariño, demostró su amor y admiración por la intérprete de temas como "Born this way" y "Bad Romance", pues en redes sociales escribió que era "su reina del jazz". Asimismo, mencionó que sus compañeros Jin, Jimin y Taehyung también quería ir, pero al final no pudieron acompañarlo. "Por favor, sigue haciendo tu increíble música. ¡Gracias a ti, hoy he descubierto la belleza del jazz! ¡Te animo como fan! ¡Te amo!", agregó J-Hope en un post de Instagram.

Lady Gaga junto a Hobbie. (Créditos: Instagram / @uarmyhope)

Lady Gaga podría colaborar con BTS

De acuerdo con Deuxmoi, una cuenta que se dedica a esparcir rumores que luego se vuelven realidad, la boyband más exitosa del K-Pop podría trabajar con la cantante pop, pues hace un tiempo revelaron que BTS cantaría con el productor Pharell Williams y hace poco se confirmó.

Deuxmoi asegura que colaborarán. (Créditos: Twitter / @stephany_bts7)

"No sé qué va a ser de mi si alguno de los BTS hace colaboración con Lady Gaga, necesito eso" y "Ahora que lo pienso, el insider que dijo que Nam y BTS iban a trabajar con Pharrell (que si se cumplió) y también dijo que Tae iba a trabajar con Lady Gaga, espera… ¡¿QUE?!", fueron algunos de los comentarios de los ARMY en redes sociales.

Lady Gaga y Tae. (Créditos: Twitter / @stephany_bts7)

Hasta el momento, ninguno de los artistas ha confirmado la colaboración, pero hace unos meses Taehyung, mejor conocido como V, también pudo conocer a la cantante estadounidense y al igual que J-Hope, pues se tomó fotos con ella durante los premios Grammys 2022.

