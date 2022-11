VIDEO | El "Travieso" Arce invita a comer a un niño que le pidió dinero

Los años de fama y éxito para Jorge El "Travieso'" Arce continúan y no precisamente sobre el ring, pues el boxeador se ha mostrado siempre generoso en diversas causas sociales y esta vez no fue la excepción, pues fue captado en el preciso momento en el que realizó un noble gesto hacia un niño.

Fue mediante un video compartido en redes sociales donde se muestra cuando el ex pugilista está comiendo en un restaurante de mariscos en Hermosillo en el estado de Sonora, donde sin dudarlo invitó a comer con él a un pequeño que se le acercó a pedirle dinero y Arce respondió con una buena acción.

Instantes después uno de los empleados le acerca al niño un plato en el que llevaba la comida que le invitó Jorge y aunque permanece unos instantes en la mesa de Arce posteriormente se lleva su plato.

A pesar de haberse retirado de los encordados hace algunos años, Jorge 'Travieso' Arce sigue siendo seguido por aficionados de todas las edades y éste siempre corresponde de la mejor manera.

"Oigan ayer fui a comer tacos de camarón que me encantan aquí en Hermosillo, un niño me pidió dinero para comer, como iba solo lo invite a comer conmigo, una muchacha me grabo y me etiquetó, en Instagram no es presunción, solo es ayudar al prójimo aquí se los dejo", escribió Arce junto a un video en el que se muestra cómo ocurrió todo.

En la grabación también se puede observar que varios pequeños se acercan con él para saludarlo y por su puesto, el boxeador corresponde el saludo a cada uno de ellos.

Y aunque el clip no fue tomado por él, aseguró que no lo compartió como "presunción" sino a manera de hacer que más personas ayuden al prójimo. Sin embargo, esta no es la primea vez que se ve al Travieso actuar así con sus aficionados, pues siempre se le ha visto respondiendo de la mejor manera con ellos.

Seguramente el noble acto del Travieso quedará marcado en el recuerdo del niño pues esta comida fue invitada por nada más y nada menos que por uno de los boxeadores más famosos del mundo.

