FOTOS: Shakira se convirtió en una sexy animación virtual y elevó la temperatura en redes sociales

En un momento donde la modernidad alcanzó y hasta rebasó al ser humano, muchos sienten una fuerte nostalgia por todos esos años (década de los 80) donde se anhelaba un escenario futurista en el que las personas tuvieran resuelta la vida en sus cosas más básicas. Sin embargo, algunos creadores de contenido de la época tuvieron la idea de hacer unos pequeños ajustes donde la sensualidad, el futuro y la guerra tuvieran una relación directa. Parece ser que a Shakira le encantó, pues prestó su imagen para volverse una comandante de algún planeta árido amenazado por fuerzas extraterrestres.

Fue a través de la cuenta de Instagram de la cantante que presumió el resultado de las imágenes hechas por el artista Bosslogic, como se hace llamar en las redes sociales. En cuatro fotografías se puede observar a la colombiana con la cabellera larga y pelirroja. Su vestimenta hizo recordar obras como: "Flash Gordon" (1980), inspirada en el personaje del cómic de igual nombre, dirigida por Mike Hodges y que contó con música de Queen, y "Dune" (1984) dirigida por David Lynch y basada en la novela homónima de Frank Herbert.

Aunque la publicación fue realizada a finales de septiembre del año pasado sus seguidores recuerdan con cariño las postales que Shakira tuvo a bien mostrarles y con las que los dejó completamente maravillados. Cerca de un millón de fans le dieron su like y le dedicaron algunas palabras donde ensalzaron su belleza y expresaron todo el amor que sienten por su persona y sus canciones. Sin embargo, hubo quienes no estuvieron muy de acuerdo y hasta mencionaron que se les había caído un ídolo.

Shakira fue la sensación del retro future (Foto: IG @BossLogic)

Shakira divide opiniones por su publicación

El motivo de la publicación de las "tarjetas" coleccionables de Shakira fue debido a que fueron unos NFTs, algo que ella consideró divertido. En este caso, parece que su intención era la de entrar al comercio electrónico. "Me divertí mucho trabajando en mis primeros NFTs con @BossLogic y probando este nuevo medio-y quería compartirlo con mis fans también, antes de la caída a las 3.30 p. m. PT. ¡Espero que disfrutes!", escribió en su publicación.

Shakira realizó sus primeros NFTs en el 2021 (Foto: IG @BossLogic)

Dentro de los halagos que le hicieron a la intérprete de "Te felicito", "Can't Remember to Forget You" y "La tortura" hubo quienes la reprobaron al enterarse de lo que se trataba y hasta le advirtieron que eso es conocido por ser una estafa. "Borren esto por favor", "se me cayó una ídolo", "ay nooo x favor", "Shakira esto es conocido como estafa", "Como es q nadie la canceló por vender NFTs, que hipocresía" y "metaversos, criptos y nft", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Shakira dividió opiniones con sus fotografías (Foto: IG @BossLogic)

¿Qué es un NFT?

NFT es el acrónimo para "token no fungible", por sus siglas en inglés y de acuerdo con la compañía internacional dedicada a la seguridad informática, Kaspersky Lab, "fungible" significa intercambiable. En este caso ejemplificó con los bitcoins ya que se pueden intercambiar por otros y luego de la operación sigue teniendo algo con el mismo valor. En el caso un NFT es no fungible porque es único y no se puede reemplazar de manera directa por otro NFT, que "pueden ser cualquier elemento digital: fotografías, videos, archivos de audio y más. Han generado mucho entusiasmo debido a su potencial para utilizar tecnología en la venta y colección de arte digital".

Shakira recibió casi un millón de likes por sus imágenes (Foto: IG @BossLogic)

Muchos consideran como peligroso esto debido a que tanto las criptomonedas como los NFT se tratan de espacios relativamente poco regulados con lo que se abre la posibilidad para que los ciberdelincuentes exploten los vacíos legales y lleven a cabo estafas. En este caso, conviene más a los fans darle like a las imágenes y compartirlas en sus redes sociales.

