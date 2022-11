De espaldas, Celia Lora eleva la temperatura en Instagram con coqueta lencería

Celia Lora paralizó la red durante las últimas horas debido a que realizó una atrevida publicación en Instagram con la que dejó boquiabiertos a sus millones de fans pues resulta que la bella playmate y estrella de OnlyFans derrochó sensualidad posando de espaldas vistiendo un revelador y coqueto conjunto de lencería con el que no dejó mucho a la imaginación, por lo que la hija de Alex y Chela Lora se llevó cientos de halagos con los que pudo demostrar por qué es considerada como uno de los máximos sex symbol de la farándula en México.

Como se mencionó antes, fue a través de la aplicación de la camarita donde Celia Lora realizó la mencionada publicación, la cual, tuvo un doble objetivo pues además de querer deleitar la pupila de los más de 10 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, también quiso incentivarlos a que se suscriban a las distintas páginas de contenido exclusivo en las que tiene presencia y donde estará disponible la sesión de la que se desprendió su reveladora postal.

Celia Lora robó más de un suspirto con esta atrevida postal. Foto: IG: celi_lora

La postal de Celia Lora en cuestión, fue tomada desde la esquina de una habitación completamente blanca donde había una iluminación tenue y como se mencionó antes, la bella playmate posó completamente de espaldas, además, se encargó de que su larga cabellera cayera hacía el frente y fue gracias a esto que se pudo apreciar de mejor manera su espectacular figura.

El atrevido y coqueto conjunto de lencería que estaba usando Celia Lora era de color rojo pasión y debido a lo diminuto de dichas prendas, la ex participante de Acapulco Shore realmente no dejó mucho a la imaginación, por lo que su publicación causó un gran revuelo entre los usuarios de Instagram, prueba de ello es que en tan solo un par de horas, su postal acumuló cerca de 180 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar y la caja de comentarios de su publicación se llenó con cientos de cumplidos.

“¡Qué cuerpazo!”, “Eres un encanto”, “Simplemente perfecta”, “La más guapa de todas”, “Una belleza de mujer” y “Simplemente divina con ese cuerpazo”, fueron algunos de los halagos que se llevó Celia Lora, quien está a pocas semanas de cumplir 39 años de edad.

Celia Lora sorprendió a sus fans con esta arriesgada sesión. Foto: IG: celi_lora

Celia Lora, la única reina de OnlyFans

Pese a que Celia Lora ya no tiene presencia en televisión, ha logrado mantenerse en la cima de la industria del espectáculo gracias a su intensa actividad en redes sociales donde de forma recurrente da algunas probaditas de las atrevidas sesiones de fotos que hace para sus páginas de contenido exclusivo, además, su innovación en la generación de contenido y sus múltiples colaboraciones la han convertido en la punta de lanza de la industria, pues desde hace unos meses encabeza la lista de las mexicanas más lucrativas en OnlyFans pues salió a la luz que la hija de Alex y Chela Lora genera ganancias anuales de alrededor de 14 millones de pesos.

