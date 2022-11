Harry Styles: el extraño acomodo de los lugares en el concierto en la CDMX

Desde temprana hora se empezaron a llenar los lugares en el Foro Sol de la Ciudad de México, recinto que será partícipe del concierto que Harry Styles ofrecerá en el país como parte de su gira “Love on Tour 2022”, en donde no serán una sino dos fechas (24 y 25 de noviembre) en las que el británico deleitará sus asistentes.

Los fanáticos del actor y compositor empezaron a subir videos y fotografías a sus cuentas oficiales en redes sociales para demonstrar que ya estaban esperando que saliera a cantar su artista favorito, pero uno de los principales señalamientos fue el acomodo de los lugares que los organizadores destinaron, ya que en la parte de enfrente del escenario colocaron sillas para los que compraron esos boletos, pero es un área que generalmente se utiliza para baile.

Cabe destacar que hasta el momento no hay una explicación por la selección de espacios, aunque presuntamente sería para mantener el orden y que nada se salga de control cuando Harry Styles este en escena cantando para las 37 mil 500 personas que le caben al Foro Sol.

Fue desde las 15:30 horas cuando las sillas y butacas una a una se ocuparon por las personas que llegaron desde temprano para no perderse ni un momento del show, aunque se tiene previsto que el intérprete de temas como “As it Was”, “Watermelon Sugar”, “Kiss You”, “Night Changes”, “Adore you”, “Story of my life” y “Sign of the times” por mencionar algunas salga hasta las 21:00 horas.

La llegada de Harry Syles a México

El ex integrante de la banda One Direction llegó desde hace varios días a México, pues tiene varias fechas en diversos estados de la república como Nuevo León y Jalisco, aunque el joven de 28 años no desaprovechó ningún momento en la CDMX, lugar que ha declarado es de sus favoritos del mundo, una de las actividades que desarrolló fue recorrer el Bosque de Chapultepec en donde hizo un poco de ejercicio y después caminó con sus amigos por algunas de las calles aledañas.

Vestido de lo más normal, sin nada de brillos ni colores que resaltaban, Harry llevó bermudas, una sudadera deportiva en tono azul, tenis cómodos, gorra y lentes para el sol que también lo hicieron pasar desapercibido por algunas personas, pero si hubo quien aprovechó el momento para pedirle algún autógrafo que después presumieron a través de sus cuentas de Twitter.

